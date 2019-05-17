Опубликован порядок выступлений на финальном шоу конкурса "Евровидение-2019"

Рано утром в пятницу, 17 мая, был опубликован порядок выступления финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение-2019", проходящего в Тель-Авиве.

Финал начнется вечером в субботу, 18 мая. Победитель станет известен в ночь на 19 мая.

Порядок выступления финалистов:

1. Мальта.

2. Албания.

3. Чехия.

4. Германия.

5. Россия.

6. Дания.

7. Сан-Марино.

8. Северная Македония.

9. Швеция.

10. Словения.

11. Кипр.

12. Нидерланды.

13. Греция.

14. Израиль.

15. Норвегия.

16. Великобритания.

17. Исландия.

18. Эстония.

19. Беларусь.

20. Азербайджан.

21. Франция.

22. Италия.

23. Сербия.

24. Швейцария.

25. Австралия.

26. Испания.

В прошлом Израиль четырежды побеждал на "Евровидении": 1978 – Ицхар Коэн и "Alphabeta" с песней "А-Ба-Ни-Би", 1979 – Гали Атари и "Milk and Honey" с песней "Алилуйя", 1998 – Дана Интернешнл с песней "Дива", 2018 – Нета Барзилай с песней "Toy".