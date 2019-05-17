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В Израиле

Завершился второй полуфинал "Евровидения": Россия прошла в финал

время публикации: 17 мая 2019 г., 01:05 | последнее обновление: 17 мая 2019 г., 01:22 блог версия для печати фото
Завершился второй полуфинал "Евровидения": Россия прошла в финал

В тель-авивском выставочном комплексе "Ганей Тааруха" вечером в четверг, 16 мая, состоялся второй полуфинал международного конкурса эстрадной песни "Евровидение-2019".

Из 18 участвовавших во втором полуфинале стран в финал конкурса прошли десять: Северная Македония, Нидерланды, Албания, Азербайджан, Дания, Норвегия, Россия, Швейцария, Швеция, Мальта.

Из стран-участниц второго полуфинала выйти в финал не удалось Австрии, Армении, Ирландии, Молдовы, Румынии, Латвии, Литвы, Хорватии.

В финале нынешнего "Евровидения", который состоится 18 мая, также выступят победители первого полуфинала: Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Чехия, Эстония, Исландия, Словения, Сан-Марино, Австралия.

Израиль как победитель прошлогоднего конкурса, проходившего в столице Португалии Лиссабоне, и организатор нынешнего "Евровидения" сразу выступит в финале, наряду с представителями стран "Большой пятерки" – Германии, Испании, Великобритании, Италии и Франции.

В прошлом Израиль четырежды побеждал на "Евровидении": 1978 – Ицхар Коэн и "Alphabeta" с песней "А-Ба-Ни-Би", 1979 – Гали Атари и "Milk and Honey", с песней "Алилуйя", 1998 – Дана Интернешнл, с песней "Дива", 2018 – Нета Барзилай с песней "Toy".

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