Кнессет проголосовал за создание нового правительства

Кнессет проголосовал за вотум доверия ротационному правительству во главе с Биньямином Нетаниягу и Бени Ганцем. 73 депутата Кнессета проголосовали "за", 46 депутатов проголосовали "против". "После более 500 дней политического кризиса, в Израиле есть избранное правительство, получившее доверие Кнессета", – заявил после голосования новый спикер парламента Ярив Левин.

Министры принесли присягу в качестве членов правительства.

Голосованию предшествовала дискуссия, длившаяся более четырех часов. Заседание открыл премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Глава правительства заявил: "Создание этого правительства базировалось на стремлении большинства граждан Израиля, и оно будет заботиться об интересах всех граждан Израиля". Нетаниягу представил основные направления работы будущего правительства. По словам премьер-министра, первым шагом станет создания "кабинета по борьбе с коронавирусом". Нетаниягу отметил, что будет утвержден проект государственного бюджета. "Это будет сложный бюджет, самый сложный из всех, что были представлены мною. Это будет бюджет который сохранит логичные рамки, не допустит обвала израильской экономики, во главе угла которого будут три основы рабочие места, рабочие места и рабочие места", – сказал Нетаниягу.

Глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц объявил, что решение присоединиться к правительству национального единства было продиктовано нежеланием обречь страну на четвертые выборы. "Это было непростое решение для меня, но я убежден, что это было непростое решение и для премьер-министра Биньямина Нетаниягу. После 11 лет пребывания у власти вы приняли решение смириться с приговором, вынесенным избирателями и разделить место у руля власти с моими товарищами и со мной", – сказал Бени Ганц. Он добавил: "Мы продолжаем бороться с экономическими последствиями эпидемии, равной которой не было в последние сто лет". Ганц обратился к своим недавним партнерам по блоку "Кахоль Лаван": "Я хотел, чтобы путь по улучшению жизни в стране мы проделали бы вместе, но вы предпочли разрушить наше партнерство и наш союз".

В свою очередь, глава парламентской оппозиции и блока ""Еш Атид"-ТЭЛЕМ Яир Лапид заявил: "Люди стали ненавидеть политиков. Ненавидеть политику. Люди считают, что политики больше не представляют их интересов. Люди не считают политику релевантной к своей жизни. Люди правы. Политика отнимает у людей их деньги, ничего не давая взамен. В нормальной жизни человек с тремя обвинительными заключениями не может быть даже заместителем директора школы, врачом, водителем министра, офицером ЦАХАЛа. А у нас два начальника Генштаба поддались человеку с тремя уголовными обвинениями. В нормальной жизни, если твой бизнес попал в тяжелое положение, то ты начинаешь экономить. Если твои расходы превышают доходы, то тебе позвонят из банка и перекроют кран. Именно это и происходит сейчас с большинством мелких бизнесов, с более чем миллионом безработных. Людей уволили из-за "короны" и люди живут на сбережения. А в Кнессете "корона" стала поводом создать раздутое правительство за счет тех, кто лишился средств к существованию. Это не просто траты. Это пренебрежение. Полнейшее пренебрежение проблемами израильтян".

СОСТАВ 35-ГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЗРАИЛЯ

"ЛИКУД"

Биньямин Нетаниягу – премьер-министр

Исраэль Кац – министр финансов

Йоав Галант – министр просвещения

Юлий Эдельштейн – министр здравоохранения

Амир Охана – министр внутренней безопасности

(вступит в должность после того, как тновое правительство утвердит назначение Гилада Эрдана на пост посла в ООН). Мири Регев – министр транспорта (во вторую половину каденции станет министром иностранных дел)

Гила Гамлиэль – министр экологии

Юваль Штайниц – министр энергетики

Зеэв Элькин – министр по делам высшего образования и министр по делам водных ресурсов (во вторую половину каденции станет министром транспорта)

Офир Акунис – министр регионального сотрудничества

Эли Коэн – министр по делам разведки

Давид Амсалем – министр по связям правительства и Кнессета (включая управление госслужащих, управление госкомпаний, правительственное управление компьютеров и связи, проект "Цифровой Израиль" и государственное управление кибербезопасности)

Ципи Хотовели – министр по делам поселенчества

Цахи Анегби – министр без портфеля.

Ярив Левин стал спикером Кнессета. Гилад Эрдан будет назначен послом Израиля в США и представителем в ООН.

"КАХОЛЬ ЛАВАН" (включая "Дерех Эрец" и "Аводу")

Бени Ганц – сменный премьер-министр и министр обороны

Габи Ашкенази – министр иностранных дел (во вторую половину каденции станет министром обороны)

Ави Нисанкорен – министр юстиции

Амир Перец – министр экономики и промышленности

Ицик Шмули – министр труда, социального обеспечения и социальных служб

Мики Хаймович – глава комиссии Кнессета по внутренним делам и охране окружающей среды

Йоав Хендель – министр связи

Михаэль Битон – министр в министерстве обороны, отвечающий за гражданские проекты

Хили Трупер – министр культуры и спорта

Цви Хаузер – глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне

Орит Фаркаш-Коэн – министр стратегического планирования

Мерав Коэн – министр социального равноправия и по делам пенсионеров

Асаф Замир – министр туризма

Изхар Шай – министр науки

Омер Янкелевич – министр по делам диаспоры

Пнина Тамано-Шата – министр по делам алии и интеграции

Алон Шустер – министр сельского хозяйства



Рам Шефа – глава комиссии Кнессета по образованию, Эйтан Гинзбург – глава организационной комиссии Кнессета.

ПРОЧИЕ МИНИСТЕРСТВА

Орли Леви-Абукасис ("Гешер") – министр по делам развития и укрепления общин

Арье Дери (ШАС) – министр внутренних дел, а также развития Негева, Галилеи и периферии

Яаков Авитан (ШАС) – министр по делам религий

Яаков Лицман ("Яадут а-Тора") – министр строительства

Рафи Перец ("Байт Иегуди") – министр по делам Иерусалима и министр национальных проектов