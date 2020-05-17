На пути к коалиции: Нетаниягу распределяет министерские портфели

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу завершает процесс распределения министерских портфелей. Как сообщалось ранее, портфель министра просвещения получит Йоав Галант, ранее занимавший пост министра по делам алии и интеграции.

На пост министра экологии будет назначена Гила Гамлиэль.

Юваль Штайниц получил сообщение, что он покинет пост министра энергетики. Штайницу был предложен пост министра по делам высшего образования, членство в военно-политическом кабинете и ответственность за реализацию секретных оборонных проектов. Он отказался. В настоящий момент неизвестно, кто займет пост министра энергетики.

Пост министра по делам высшего образования получил Зеэв Элькин. Он также стал министром по делам водных ресурсов Израиля (ранее полномочия по контролю над этой сферой были даны министерству энергетики). Во вторую половину каденции Элькин станет министром транспорта.

Минувшей ночью Биньямин Нетаниягу встречался с депутатами Гидеоном Сааром, Ниром Баркатом, Ави Дихтером и Йоавом Галантом. После завершения встречи Саар заявил: "Для меня большая честь работать на благо народа Израиля и государства Израиль будучи депутатом Кнессета".

Министерство энергетики – это последний оставшийся вакантным пост среди уже существующих министерств. Сообщается, что Нетаниягу намерен создать несколько министерств, чтобы уменьшить число недовольных. В минувший четверг Цахи Анегби и Ави Дихтер заявили, что не примут участия в заседании, на котором правительство будет приведено к присяге, если им не будут предоставлены министерские посты.

Ципи Хотовели предложен пост министра по делам поселенчества. Ранее этот пост предлагался министру Рафи Перецу, который отклонил предложение, так как это министерство лишено практических полномочий.

В блоке "Ямина" опровергают публикации о возобновившихся переговорах с "Ликудом". "Слава Богу, мы не являемся частью этого отвратительного торга", – заявил Бецалель Смотрич, пока занимающий пост министра транспорта.

Пленарное заседание Кнессета, на котором будет приведено к присяге 35-е правительство Израиля, начнется в 13:00.

Другие посты, которые получают представители "Ликуда": Исраэль Кац займет пост министра финансов, Амир Охана – пост министра внутренней безопасности, Мири Регев – министра транспорта, а во вторую половину каденции пост министра иностранных дел. Юлий Эдельштейн – пост министра здравоохранения. Офир Акунис станет министром регионального сотрудничества, Эли Коэн – министром по делам разведки, а Ярив Левин – спикером Кнессета.

В свою очередь, список постов, занимаемых представителями блока "Кахоль Лаван" (включая "Дерех Эрец" и "Аводу"), выглядит так:

Бени Ганц – сменный премьер-министр и министр обороны;

Габи Ашкенази – министр иностранных дел;

Ави Нисанкорен – министр юстиции;

Амир Перец – министр экономики и промышленности;

Ицик Шмули – министр труда, социального обеспечения и социальных служб;

Мики Хаймович – глава комиссии Кнессета по внутренним делам и охране окружающей среды;

Йоав Хендель – министр связи;

Михаэль Битон – министр в министерстве обороны, отвечающий за гражданские проекты;

Хили Трупер – министр культуры и спорта;

Цви Хаузер – глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне;

Орит Фаркаш-Коэн – министр стратегического планирования;

депутат Мирав Коэн – министр социального равноправия и по делам пенсионеров;

Асаф Замир – министр туризма;

Изхар Шай – министр науки;

Омер Янкелевич – министр по делам диаспоры;

Пнина Тамано-Шата – министр по делам алии и интеграции;

Алон Шустер – министр сельского хозяйства;

Рам Шефа – глава комиссии Кнессета по образованию;

Эйтан Гинзбург – глава организационной комиссии Кнессета.

Орли Леви-Абукасис ("Гешер") получает пост министра по делам развития и укрепления общин. Министром внутренних дел останется Арье Дери (ШАС), министром по делам религий станет Яаков Авитан (ШАС). Министром строительства будет Яаков Лицман ("Яадут а-Тора"), ранее возглавлявший минздрав.