Нетаниягу почти завершил формирование правительства: список назначений
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу завершил на данном этапе процесс формирования правительства. В "Ликуде" заявляют, что в ближайшее время новых назначений не ожидается.
Пленарное заседание Кнессета, на котором будет приведено к присяге 35-е правительство Израиля, начнется в 13:00.
СОСТАВ 35-ГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЗРАИЛЯ
"ЛИКУД"
Биньямин Нетаниягу – премьер-министр
Исраэль Кац – министр финансов
Йоав Галант – министр просвещения
Юлий Эдельштейн – министр здравоохранения
Амир Охана – министр внутренней безопасности
Мири Регев – министр транспорта (во вторую половину каденции станет министром иностранных дел)
Гила Гамлиэль – министр экологии
Юваль Штайниц – министр энергетики
Зеэв Элькин – министр по делам высшего образования и министр по делам водных ресурсов (во вторую половину каденции станет министром транспорта)
Офир Акунис – министр регионального сотрудничества
Эли Коэн – министр по делам разведки
Давид Амсалем – министр по связям правительства и Кнессета
Ярив Левин станет спикером Кнессета. Гилад Эрдан назначен послом Израиля в США и представителем в ООН.
Непонятно, какие посты получат Ципи Хотовели, Ави Дихтер и Цахи Анегби, претендовавшие на министерские должности. Официально объявлено, что бывший мэр Иерусалима, депутат Нир Баркат такую должность не получит.
"КАХОЛЬ ЛАВАН" (включая "Дерех Эрец" и "Аводу")
Бени Ганц – сменный премьер-министр и министр обороны
Габи Ашкенази – министр иностранных дел (во вторую половину каденции станет министром обороны)
Ави Нисанкорен – министр юстиции
Амир Перец – министр экономики и промышленности
Ицик Шмули – министр труда, социального обеспечения и социальных служб
Мики Хаймович – глава комиссии Кнессета по внутренним делам и охране окружающей среды
Йоав Хендель – министр связи
Михаэль Битон – министр в министерстве обороны, отвечающий за гражданские проекты
Хили Трупер – министр культуры и спорта
Цви Хаузер – глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне
Орит Фаркаш-Коэн – министр стратегического планирования
депутат Мирав Коэн – министр социального равноправия и по делам пенсионеров
Асаф Замир – министр туризма
Изхар Шай – министр науки
Омер Янкелевич – министр по делам диаспоры
Пнина Тамано-Шата – министр по делам алии и интеграции
Алон Шустер – министр сельского хозяйства
Рам Шефа – глава комиссии Кнессета по образованию, Эйтан Гинзбург – глава организационной комиссии Кнессета.
ПРОЧИЕ МИНИСТЕРСТВА
Орли Леви-Абукасис ("Гешер") – министр по делам развития и укрепления общин
Арье Дери (ШАС) – министр внутренних дел
Яаков Авитан (ШАС) – министр по делам религий
Яаков Лицман ("Яадут а-Тора") – министр строительства
Рафи Перец ("Байт Иегуди") – министр по делам Иерусалима и министр национальных проектов
Итого, на данным этапе названы руководители 34 министерств. Ожидается, что будет еще два министерских назначения в этом правительстве.