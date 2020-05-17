Нетаниягу почти завершил формирование правительства: список назначений

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу завершил на данном этапе процесс формирования правительства. В "Ликуде" заявляют, что в ближайшее время новых назначений не ожидается.

Пленарное заседание Кнессета, на котором будет приведено к присяге 35-е правительство Израиля, начнется в 13:00.

СОСТАВ 35-ГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЗРАИЛЯ

"ЛИКУД"

Биньямин Нетаниягу – премьер-министр

Исраэль Кац – министр финансов

Йоав Галант – министр просвещения

Юлий Эдельштейн – министр здравоохранения

Амир Охана – министр внутренней безопасности

Мири Регев – министр транспорта (во вторую половину каденции станет министром иностранных дел)

Гила Гамлиэль – министр экологии

Юваль Штайниц – министр энергетики

Зеэв Элькин – министр по делам высшего образования и министр по делам водных ресурсов (во вторую половину каденции станет министром транспорта)

Офир Акунис – министр регионального сотрудничества

Эли Коэн – министр по делам разведки

Давид Амсалем – министр по связям правительства и Кнессета

Ярив Левин станет спикером Кнессета. Гилад Эрдан назначен послом Израиля в США и представителем в ООН.

Непонятно, какие посты получат Ципи Хотовели, Ави Дихтер и Цахи Анегби, претендовавшие на министерские должности. Официально объявлено, что бывший мэр Иерусалима, депутат Нир Баркат такую должность не получит.

"КАХОЛЬ ЛАВАН" (включая "Дерех Эрец" и "Аводу")

Бени Ганц – сменный премьер-министр и министр обороны

Габи Ашкенази – министр иностранных дел (во вторую половину каденции станет министром обороны)

Ави Нисанкорен – министр юстиции

Амир Перец – министр экономики и промышленности

Ицик Шмули – министр труда, социального обеспечения и социальных служб

Мики Хаймович – глава комиссии Кнессета по внутренним делам и охране окружающей среды

Йоав Хендель – министр связи

Михаэль Битон – министр в министерстве обороны, отвечающий за гражданские проекты

Хили Трупер – министр культуры и спорта

Цви Хаузер – глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне

Орит Фаркаш-Коэн – министр стратегического планирования

депутат Мирав Коэн – министр социального равноправия и по делам пенсионеров

Асаф Замир – министр туризма

Изхар Шай – министр науки

Омер Янкелевич – министр по делам диаспоры

Пнина Тамано-Шата – министр по делам алии и интеграции

Алон Шустер – министр сельского хозяйства



Рам Шефа – глава комиссии Кнессета по образованию, Эйтан Гинзбург – глава организационной комиссии Кнессета.

ПРОЧИЕ МИНИСТЕРСТВА

Орли Леви-Абукасис ("Гешер") – министр по делам развития и укрепления общин

Арье Дери (ШАС) – министр внутренних дел

Яаков Авитан (ШАС) – министр по делам религий

Яаков Лицман ("Яадут а-Тора") – министр строительства

Рафи Перец ("Байт Иегуди") – министр по делам Иерусалима и министр национальных проектов

Итого, на данным этапе названы руководители 34 министерств. Ожидается, что будет еще два министерских назначения в этом правительстве.