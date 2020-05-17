Метеобюро Израиля: жара спадет только 23 мая. В течение недели высока вероятность пожаров

С 16 мая на фоне устойчивого пустынного ветра (шарав) в Израиле установилась очень жаркая погода. Температура воздуха днем составляет в большинстве регионов 35-40 градусов и более.

Метеорологическое бюро Израиля сообщает, что спад жары и понижение температуры до среднесезонной ожидается только в субботу, 23 мая.

Как сообщает государственное метеобюро, 17-21 мая температура в Иерусалиме днем будет колебаться в пределах 34-38 градусов, в Тель-Авиве – 32-39, в Хайфе – 31-36, в Эйлате – 40-43, в Беэр-Шеве – 41-42, на побережье Мертвого моря – 40-43, на побережье озера Кинерет – 43-44. В Иорданской долине и в пустыне Арава температура может достигать 48-50 градусов. 22 мая температура понизится на несколько градусов. 23 мая ожидается резкий спад жары.

Министерство здравоохранения на фоне жаркой и сухой погоды рекомендует избегать длительного пребывания на солнце, физической активности, не забывать пить воду и, по возможности, находиться в кондиционированных помещениях. В рекомендациях минздрава указывается, что им, в первую очередь, должны следовать пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.

К стандартным правилам добавляются правила, обусловленные общим карантином на фоне эпидемии коронавирусной болезни, хотя она и пошла на спад. Обязательно ношение защитных масок, но следует выбирать маски, которые не затрудняют дыхание, учитывая очень жаркую погоду. Необходимо соблюдать "социальную дистанцию" (2 метра).

Отдых на пляжах и купание в море по-прежнему не разрешены, подчеркивают в минздраве. Муниципалитеты приморских городов заявляют, что выполняют распоряжения минздрава, хотя на многих пляжах в минувшие выходные было множество людей. Минздрав и МВД ранее сообщили, что официально купальный сезон начнется 20 мая.

Жаркая и сухая погода привела к полевым и лесным пожарам. В субботу, 16 мая, были зафиксированы не менее 10 пожаров. Сообщалось о пожарах в лесу А-Наси (расположенном между поселком Цлафон и кибуцем Цора, севернее Бейт-Шемеша), в поселке Бейт-Узиэль, в районе Рамат а-Шарона, недалеко от территории предприятий оборонной промышленности, и в других районах.

Пожарная служба Израиля приведена в состоянии повышенной готовности. Разведение костров запрещено.

Напомним, что в прошлом году, 23 мая, при схожих погодных условиях лесные пожары привели к почти полному уничтожению поселка Мево Модиим, расположенного к северу от Модиина. Был причинен значительный ущерб поселкам Гимзо и Харель. Но тогда такая жаркая погода продержалась несколько дней, а не неделю.

Столь продолжительный шарав – редкое погодное явление. Такой погоды во второй половине мая в Израиле не наблюдалось несколько десятилетий.

Более подробные рекомендации медиков

Минздрав просит израильтян ответственно отнестись к своему здоровью, избегать длительного пребывания на солнце, физической активности, не забывать пить воду и, по возможности, находиться в кондиционированных помещениях. В рекомендациях минздрава указывается, что им, в первую очередь, должны следовать пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.

О правилах поведения в жару также напоминают парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Первым и самым главным правилом, с точки зрения парамедиков, является поддержание водного баланса организма. Израильтянам рекомендуется выпивать не менее трех литров жидкости в день, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам. На улице следует избегать нахождения на открытом солнце, чаще отдыхать в тени или кондиционируемых торговых центрах. Следует одеваться по сезону, пользоваться солнцезащитным кремом и носить головные уборы. Особенно важно соблюдать эти правила, собирая на улицу детей.

Парамедики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и даже смерти малыша.

Рекомендовано пользоваться солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты. Не следует находиться на солнце долгое время, особенно после полудня.

Лицам, работа которых связана с длительным пребыванием на открытом воздухе, рекомендуется чаще отдыхать в тени или кондиционированном помещении, больше пить.

Парамедики категорически не рекомендуют заниматься спортом на открытом воздухе в дневные часы. Тренировки рекомендуется перенести на раннее утро или поздний вечер, снизить физическую нагрузку и при этом не забывать пить.

При признаках обезвоживания, таких, как головные боли, головокружение и слабость, необходимо прекратить любую физическую активность, перейти в тень или кондиционированное помещение, больше пить. И не выходить на солнце до тех пор, пока не исчезнут симптомы обезвоживания.

В случае теплового удара, который может проявляться в виде обморока, необходимо вызвать "скорую" по телефону 101.