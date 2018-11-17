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В Израиле

Неисправный самолет благополучно приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона

время публикации: 14:24 | последнее обновление: 14:52 блог версия для печати фото

В субботу, 17 ноября, в 14:20, неисправный самолет Embraer 170 компании Arkia, некоторое время назад вылетевший из Тель-Авива в Эйлат, благополучно приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона.

По сообщениям СМИ, у самолета возникли проблемы с тормозной системой. Пилот принял решение, сбросив горючее, вернуться в аэропорт Тель-Авива.

Пресс-служба МАДА сообщила, что в аэропорт были вызваны десятки бригад парамедиков, а также несколько реанимобилей.

В аэропорту была объявлена чрезвычайная ситуация.

На борту самолета находились 29 человек. Во время посадки никто из них не пострадал.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 ноября 2018 г.
МАДА: в Бен-Гурионе ожидается экстренное приземление самолета; вызваны парамедики





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Суббота, 17 ноября 2018 г.
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