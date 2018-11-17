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В Израиле

18 ноября состоится "решающая встреча" Нетаниягу и Кахлона

время публикации: 17:52 | последнее обновление: 18:14 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Моше Кахлон

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил на исходе шабата, что встретится в воскресенье, 18 ноября, с министром финансов Моше Кахлоном. "Эта встреча станет последней попыткой убедить Кахлона не способствовать падению коалиции и объявлению досрочных выборов", - заявил Нетаниягу.

Напомним, что глава партии "Кулану" категорически возражает против передачи портфеля министра обороны Нафтали Беннету и настаивает на проведении досрочных выборов в кратчайший срок.

"Если фракция "Кулану" не обвалит правительство – оно сохранится и продолжит работу. Все члены фракции "Ликуд" заинтересованы продолжить работать на благо государства еще год, до изначально установленной даты окончания каденции – ноября 2019 года", - сказал Нетаниягу.

Ультраортодоксальные СМИ обращают внимание на то, что в микроблоге премьер-министра в сети Twitter запись появилась в 17:14, еще до исхода шабата.

Источники в партии "Кулану" заявили корреспонденту NEWSru.co.il: "Нам известно, что Нетаниягу ведет переговоры о дате выборов. Как бы то ни было, мы завершаем каденцию, длившуюся четыре года. Нет никакого смысла во фразе "сохранить коалицию", так как время ее работы истекло".



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