Политический кризис в Израиле: варианты и прогнозы. Новый опрос NEWSru.co.il

У лидера блока "Кахоль Лаван" Бени Ганца осталось несколько дней для попыток сформировать коалицию. "Ликуд" заявляет, что Ганц намерен сформировать коалицию меньшинства с участием "Демократического лагеря" и части депутатов из Объединенного арабского списка, которую, вероятно, поддержит лидер НДИ Авигдор Либерман.

Премьер-министр, лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу выступил с обращением к коллегам по партии: "Мы в преддверии экстренной ситуации, аналогичной которой не было в истории Израиля. В "Кахоль Лаван" договорились создать правительство меньшинства с Объединенным арабским списком. Мы точно знаем, что там принято такое решение. Выборы – это трагедия, но создание правительства, зависящего от арабских партий, это еще больше трагедия. Они отрицали подобное, когда на выборах мы об этом говорили. Это будет правительство, зависящее от поддерживающих "Исламский джихад" и ХАМАС. Это пощечина солдатам ЦАХАЛа от трех бывших начальников генштаба. Нельзя допустить, чтоб такое опасное правительство было создано даже на час. По всем признакам, Либерман с ними договорился обо всем. Никто из них не отрицает... Мы можем это остановить. Надо сплотить общественность, чтобы незамедлительно из оппозиции свалить это правительство. "Кахоль Лаван" не ведет переговоры с "Ликудом" более 10 дней".

Лидер "Кахоль Лаван" Бени Ганц обвиняет Нетаниягу в манипуляциях и заявляет, что не позволит лидеру "Ликуда" отправить страну на третьи выборы за год.

В НДИ заявляют: "Мы говорили и продолжаем говорить, что стремимся к созданию правительства национального единства". Заявления "Ликуда" о готовности Либермана поддержать левоцентристское правительство меньшинства в НДИ не подтверждают.

17 ноября после заседания правительства состоится внеочередное заседание фракции "Ликуд", а затем соберутся лидеры партий праворелигиозного блока. Вечером в "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве состоится мероприятие, организованное "Ликудом", и заявленное как протест против создания правительства меньшинства.

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