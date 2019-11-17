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NEWSru.co.il :: В Израиле17 ноября 2019 г., 07:26

В суд Иерусалима подается иск против финансистов ХАМАСа на полмиллиарда шекелей

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В суд Иерусалима подается иск против финансистов ХАМАСа на полмиллиарда шекелей

В воскресенье, 17 ноября, в окружной суд Иерусалима будет подан гражданский иск против лидеров ХАМАСа в Газе и троих предполагаемых финансистов террористов. Истцами выступают семьи жертв террора. Сумма иска – около 500 миллионов шекелей (144 миллиона долларов США).

Иск подан семьями израильских военнослужащих Шир Хаджадж и Эреза Орбаха, погибших 8 января 2017 года в результате автомобильного теракта в иерусалимском районе Армон а-Нацив (жертвами этого теракта стали четверо военнослужащих, 17 получили ранения); раввина Нехемии Лави, убитого террористом 3 октября 2015 года в Старом городе Иерусалима; военнослужащего Эльхая Таар-Лева, погибшего в результате автомобильного теракта около Офры 6 апреля 2017 года; и новорожденного Амиада Исраэля Иш-Рана, умершего в декабре 2018 года после того, как его мать была тяжело ранена террористом около Офры.

Формальные ответчики: владельцы трех пунктов обмена валюты в Газе Мухаммад Алай, Фауаз Насер и Камаль Ауад, активы которых были заморожены в США в связи с подозрениями в том, что они финансировали ХАМАС, действуя через контролируемую Ираном и "Хизбаллой" организацию "Байт аль-Маль".

Юристы, комментирующий факт подачи такого гражданского иска, отмечают, что такие попытки предпринимаются не впервые. Вероятность получения реальной компенсации невелика. Но в данном случае иск может быть частично удовлетворен благодаря тому, что банковские счета подозреваемых заморожены в США.

Летом 2017 года был подан иск против семьи Фади аль-Кунбары – террориста, совершившего автомобильный теракт в иерусалимском районе Армон а-Нацив 8 января 2017 года. Тогда семьи жертв требовали 572.000 шекелей за каждого из погибших, а также возмещения затрат за похороны, надгробия и государственные выплаты семьям.



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