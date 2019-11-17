"Исраэль а-Йом": Либерман дал принципиальное согласие поддержать правительство меньшинства

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман дал принципиальное согласие поддержать коалицию меньшинства, которое будет опираться на поддержку Объединенного арабского списка, в том случае, если переговоры о создании правительства национального единства зайдут в тупик, утверждает политический обозреватель "Исраэль а-Йом" Мати Тухфельд.

Согласно опубликованной информации, глава НДИ и лидеры "Кахоль Лаван" согласовали, что переговоры о создании такого правительства будут продолжаться с целью добиться принципиальных договоренностей еще до завершения срока мандата Бени Ганца. Целью является давление на Нетаниягу с целью вынудить его отказаться от партнерства с партиями праворелигиозного блока и пойти на дополнительные компромиссы. Если такое давление не возымеет успеха, то "Кахоль Лаван" уже на этой неделе приведет к присяге правительство меньшинства, пишет "Исраэль а-Йом". В результате такого шага, правительство возглавит Бени Ганц.

Как заявляет Тухфельд, речь идет о коалиции, которая будет состоять из "Кахоль Лаван" с 33 мандатами, НДИ (8) и "Авода-Гешер" (6). Блок "Демократический список", имеющий пять мандатов, с которым Либерман не готов находиться в коалиции, поддержит ее извне. В этой ситуации достаточно будет поддержки лишь четырех депутатов от Объединенного арабского списка, чтобы коалиция меньшинства имела 56 мандатов, на один больше, чем праворелигиозный, на который опирается Биньямин Нетаниягу.

Мати Тухфельд отмечает, что Авигдор Либерман дал согласие на продвижение этого проекта, по-прежнему не ответив, войдет ли он в такую коалицию или только поддержит ее. Однако, по сообщению "Исраэль а-Йом", Либерман согласился проголосовать за такую коалицию в Кнессете, как того требует Моше Яалон.

В окружении Авигдора Либермана редакции NEWSru.co.il заявили, что ничего не известно о согласии главы партии на создание такой коалиции. "Мы говорили и продолжаем говорить, что стремимся к созданию правительства национального единства", – говорят в НДИ.

Вечером в субботу, 16 ноября, в президентской канцелярии в Иерусалиме состоялась встреча президента Реувена Ривлина и главы блока "Кахоль Лаван" Бени Ганца. Как сообщили в окружении Ганца, он посвятил президента в ситуацию на коалиционных переговорах, а также обсудил с ним детали предложения главы государства по формированию правительства.

Перед встречей с президентом Ривлиным глава "Кахоль Лаван" заявил: "Нетаниягу, осознай, я сделаю все, что в моих силах, для того, чтобы не позволить тебе отправить граждан Израиля в третий раз на выборы. Я все время говорил тебе и говорю сегодня вновь: приходи на переговоры один, без блока и без манипуляций".

Встреча Ганца и Ривлина проходила на фоне возобновившейся дискуссии по поводу возможности создания правительства меньшинства, опирающегося на Объединенный арабский список. Как сообщалось ранее, во второй половине дня в субботу премьер-министр Биньямин Нетаниягу побеседовал по телефону с министрами и депутатами от "Ликуда". Нетаниягу сказал коллегам по фракции, что получил информацию, согласно которой глава "Кахоль Лаван" намерен привести к присяге такое правительство.

Пресс-служба "Ликуда" распространила следующие слова Нетаниягу, произнесенные министрам и депутатам от "Ликуда": "Мы в преддверии экстренной ситуации, аналогичной которой не было в истории Израиля. В "Кахоль Лаван" договорились создать правительство меньшинства с Объединенным арабским списком. Мы точно знаем, что там принято такое решение. Выборы – это трагедия, но создание правительства, зависящего от арабских партий, это еще больше трагедия. Они отрицали подобное, когда на выборах мы об этом говорили. Это будет правительство, зависящее от поддерживающих "Исламский джихад" и ХАМАС. Это пощечина солдатам ЦАХАЛа от трех бывших начальников генштаба. Нельзя допустить, чтоб такое опасное правительство было создано даже на час. По всем признакам, Либерман с ними договорился обо всем. Никто из них не отрицает... Мы можем это остановить. Надо сплотить общественность, чтобы незамедлительно из оппозиции свалить это правительство. "Кахоль Лаван" не ведет переговоры с "Ликудом" более 10 дней".

Позднее глава правительства опубликовал видеоролик, в котором, помимо прочего, призвал Моше Яалона и Габи Ашкенази обратиться к Бени Ганцу и призвать его отказаться от этого плана. "Как можно заключать союз с людьми, которые после операции "Нерушимая скала" требовали судить самого Бени Ганца? Вы сошли с ума?" – заявил Нетаниягу.

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В воскресенье, 17 ноября, после заседания правительства состоится внеочередное заседание фракции "Ликуд", а затем соберутся лидеры партий праворелигиозного блока. Вечером в "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве состоится мероприятие, организованное "Ликудом", и заявленное как протест против создания правительства меньшинства.





