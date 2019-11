Подан иск против фондов, финансирующих "огненный террор" из Газы

На прошлой неделе, 13 ноября, в Вашингтонский федеральный суд США был подан иск против организации Education for a Just Peace In the Middle East ("Образование за справедливый мир на Ближнем Востоке") за преступный сговор с целью оказания финансовой и других видов помощи террористическим организациям в секторе Газы.

Иск подан от имени Еврейского Национального Фонда – Керен Каемет ле-Исраэль (ЕНФ-ККЛ) и жителей населенных пунктов, примыкающих к границе с сектором Газы. Как отмечается в исковом заявлении, данная организация собирает пожертвования по всей территории США в рамках кампании USCPR (U.S. Campaign for Palestinian Rights – кампания в США за права палестинцев) и служит, таким образом, каналом для передачи крупных денежных средств террористическим организациям в Газе, в том числе ХАМАСу, "Исламскому джихаду" и "Народному фронту освобождения Палестины". Это делается посредством организации BDS, которая, фактически, оказывает всестороннее содействие террористическим организациям, ответственным за запуск зажигательных воздушных шаров и змеев, которые нанесли значительный ущерб государству Израиль, жителям прилегающих к Газе районов, и, конечно, лесам и природным ландшафтам. В том числе лесам и паркам ЕНФ-ККЛ.

В течение многих лет BDS является генеральным спонсором террористических организаций, но ЕНФ-ККЛ впервые удалось подвести под это доказательную базу и подготовить все материалы для передачи в суд. В иске приводятся веские доказательства существования прямой связи BDS с ХАМАСом и "Исламским джихадом".

В 2018 году государство Израиль столкнулось с новым типом террора, который наносит серьезный ущерб мирным гражданам. Это воздушные шары и змеи, которые несут на себе контейнеры с легковоспламеняющимися материалами или взрывчатыми веществами. Цель террористов – жизни и имущество граждан Израиля в населенных пунктах, прилегающих к Газе, а также поля, леса и сельскохозяйственные угодья.

"За несколько месяцев огненных атак было зарегистрировано 2.155 возгораний, в результате которых было уничтожено 3.540 гектаром ландшафтов, в том числе лесов, сельскохозяйственных угодий, природных заповедников. Серьезный ущерб нанесен животным в этом районе. Помимо беспрецедентного ущерба природе, экологии и моральному духу жителей, огненный террор представляет смертельную угрозу для жителей региона, их имуществу и средствам производства (в этом районе большая часть жителей занята в сельском хозяйстве), их психическому и физическому здоровью. По данным израильского МИДа, размер ущерба, не включая моральный ущерб жителям, составляет как минимум 50 миллионов долларов", – говорится в заявлении пресс-службы ЕНФ-ККЛ.

ЕНФ-ККЛ с первых дней огненного террора принимал активное участие в борьбе с пожарами и их последствиями. Все сотрудники ЕНФ-ККЛ в южном регионе были мобилизованы на борьбу с огнем. Работники ЕНФ-ККЛ работали на местах в тесном сотрудничестве с пожарно-спасательными силами, Армией Обороны Израиля и израильской полицией. В тушении пожаров принимали участие все пожарные машины ЕНФ-ККЛ, собранные со всех районов страны. Пожарные ЕНФ-ККЛ работали круглосуточно, включая дозорных и наблюдателей на местах.

Это первый иск о возмещении ущерба за огненный террор. ЕНФ-ККЛ представлен в этом иске юридической фирмой Heidemann, Nudelman & Kalik из Вашингтона, округ Колумбия.

Председатель ЕНФ-ККЛ Даниэль Атар, который инициировал данный судебный иск, отметил: "В этом судебном процессе мы смогли выявить и доказать взаимосвязь между организациями во главе с BDS, маскирующимися под правозащитников, и террористических организаций, включая "Исламский джихад" и ХАМАС. Под видом благотворительности они собирают деньги для финансирования террора, который постоянно ведется против граждан государства Израиль со стороны террористических организаций в Газе. Возможно, нам удастся нанести удар по источникам финансирования террора, чтобы прекратить их незаконную деятельность. Пусть они заплатят за последствия своих преступных действий против граждан Израиля, а также против природы и окружающей среды. Террор, который ведет против живой природы, животных и растений, еще раз доказывает, что террористы окончательно лишились человеческого облика".

Адвокат Международного юридического форума Ифа Сегаль, которая выступает в качестве внешнего адвоката по этому иску в сотрудничестве с адвокатами ЕНФ-ККЛ, отмечает: "Этот прецедентный иск доказывает манипулятивный, шокирующий и сложный заговор с целью манипулирования общественным мнением и маскировки незаконного сотрудничества с глобальными террористическими организациями. И общественность, и политики, которые принимают решения во всем мире, имеют право знать правду. Важно понять истинную идентичность и цели этих фондов, которые всех обманывают. Это экстренная мобилизация всех сил с целью разоблачить циничную эксплуатацию гражданского общества и демократических институтов стран Запада для поддержки террористической деятельности".