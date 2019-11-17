"Ликуд" прекратил нападки на Либермана, переговоры с НДИ и ультраортодоксами продолжаются

В воскресенье, 17 ноября, на протяжении всего дня продолжались переговоры между представителями разных партий в попытке сдвинуть с мертвой точки процесс формирования правительства.

Наибольшее внимание привлекла встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и главы НДИ Авигдора Либермана. Встреча проходила в правительственном комплексе "Кирия" в Тель-Авиве. По словам Авигдора Либермана, выступавшего сразу после встречи с Нетаниягу в тель-авивском клубе "Цавта", встреча носила деловой характер и будет иметь продолжение. Лидер НДИ отказался вдаваться в подробности, заявив лишь, что все отлично понимают необходимость предотвращения третьих выборов. "Я очень надеюсь, что в полночь среды мы сможем объявить о создании широкого правительства", - заявил Либерман.

В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаниягу после встречи с главой НДИ отправился на мероприятие "Ликуда", заявленное как чрезвычайный съезд в связи с опасностью создания правительства меньшинства. В своем выступлении Нетаниягу повторил уже известные заявления об опасности союза с Объединенным арабским списком, партией, которая, по словам премьера, преследует офицеров ЦАХАЛа. Особое внимание в выступлении Нетаниягу привлек тот факт, что впервые за долгое время речь премьера не содержала нападок на главу НДИ. Активисты "Ликуда" сообщили, что получили в рассылках в мессенджере WhatsApp распоряжение воздержаться от выпадов в адрес Либермана. Более того, заместитель министра финансов Ицхак Коэн (ШАС) рассказал, что к нему также обратились с просьбой не нападать на Либермана, "так как переговоры идут весьма успешно". Поздно вечером источники в "Яадут а-Тора" сообщили, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу пригласил глав ультраортодоксальных партий на встречу, которая состоится утром 18 ноября. В то же время, в "Яадут а-Тора" отмечают, что не согласятся ни на какие компромиссы в вопросах религии и государства. Ранее в окружении главы НДИ говорили о том, что его минимальные требования это утверждение закона о призыве в его первоначальном виде, отмена закона о порядке работы магазинов по шаббатам и предоставление муниципалитетам права задействовать общественный транспорт в шаббаты и праздничные дни.

В ультраортодоксальной среде не исключают, что шаги Нетаниягу могут быть попыткой оказать давление на Бени Ганца, чтобы вынудить его согласиться на создание правительства национального единства на условиях "Ликуда".

Вечером 17 ноября состоялась встреча четырех лидеров "Кахоль Лаван". Подробности этой встречи не разглашаются, однако по некоторым сведениям, четверка не пришла к единому мнению о том, идти ли на формирование правительства меньшинства в том случае, если не удастся создать правительство национального единства.

Как сообщалось ранее, 17 ноября состоялись встречи рабочих групп "Кахоль Лаван" с представителями НДИ, а затем с представителями "Авода-Гешер". После обеих встреч публиковалось сообщение о прогрессе и приближении к договоренностям по повестке дня работы будущего правительства. "Кахоль Лаван" и НДИ близки к соглашению по вопросам религии и государства. 18 ноября переговоры продолжатся, а в Кнессете состоится заседание единой фракции праворелигиозного блока.

Напомним, что если Бени Ганцу не удастся сформировать коалицию до полуночи в среду, мандат перейдет к Кнессету и начнется отсчет 21 дня, в ходе которых каждый депутат будет иметь возможность заручиться поддержкой 61 коллеги и получить право на формирование правительства.

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