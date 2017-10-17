Израиль огласил условия для возобновления переговоров с ПА

На заседании военно-политического кабинета Израиля, которое было посвящено примирению ФАТХ и ХАМАС, принято решение не возвращаться за стол переговоров с палестинцами до тех пор, пока не будет расформировано боевое крыло ХАМАС.

По окончании заседания, которое продолжалось более двух часов, пресс-служба канцелярии главы правительства распространила заявление, где перечислены все условия, выдвигаемые Израилем для продолжения переговоров с ПА.

В частности, переговоры не могут быть начаты до тех пор, пока ХАМАС не признает право Израиля на существование и не прекратит террор в соответствии с решением ближневосточного "квартета".

Израиль настаивает на расформировании военизированного крыла ХАМАС, а также возвращении тел погибших военнослужащих и гражданских лиц, насильственно удерживаемых в секторе Газы.

Мирные переговоры смогут начаться только после того, как палестинская администрация возьмет на себя полную ответственность за безопасность в секторе Газы и работу пограничных переходов, а палестинские службы безопасности станут предотвращать контрабанду оружия в палестинский анклав. Кроме того, палестинские силы безопасности должны уничтожить террористическую инфраструктуру, созданную ХАМАС в Иудее и Самарии.

Помимо этого Израиль требует от ХАМАС разорвать все связи с Ираном, а получение денежной и гуманитарной помощи сектором Газы должно контролироваться палестинской администрацией и структурами, созданными для этих целей.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что решение было поддержано всеми членами военно-политического кабинета.





