17 октября 2017 г.
последняя новость: 22:33
Правда и мифы о пользе черники
Вдову Марьянова спасают врачи
Спортивные костюмы стали трендом
Умер Дмитрий Марьянов
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:33 Пока парамедики оказывали помощь пострадавшим в Лоде, в "скорых" были выбиты стекла
21:35 Стрельба в Лоде. Убит мужчина
21:26 В Лоде поезд врезался в выехавший на пути микроавтобус: есть пострадавшие
21:17 СМИ: решение уничтожить зенитную батарею в Сирии было принято пять недель назад
20:27 89-е шоссе перекрыто из-за акции протеста "харедим"
18:58 На въезде в Иерусалим проходит акция протеста инвалидов
18:25 Израиль огласил условия для возобновления переговоров с ПА
16:44 "Религиозные беспорядки" в Иерусалиме и Бней-Браке. Полиция проводит задержания
16:18 Судьи БАГАЦ предложили Глику уйти из Кнессета, чтобы посещать Храмовую гору
15:32 Десятки трупов домашних животных обнаружены в мусорном баке в Кирьят-Гате
гЮЦПСГЙЮ...
В Израиле

Израиль огласил условия для возобновления переговоров с ПА

время публикации: 18:25 | последнее обновление: 19:00 блог версия для печати фото
Израиль огласил условия для возобновления мирных переговоров с ПА
Израиль настаивает на расформировании военизированного крыла ХАМАС
Израиль настаивает на расформировании военизированного крыла ХАМАС

На заседании военно-политического кабинета Израиля, которое было посвящено примирению ФАТХ и ХАМАС, принято решение не возвращаться за стол переговоров с палестинцами до тех пор, пока не будет расформировано боевое крыло ХАМАС.

По окончании заседания, которое продолжалось более двух часов, пресс-служба канцелярии главы правительства распространила заявление, где перечислены все условия, выдвигаемые Израилем для продолжения переговоров с ПА.

В частности, переговоры не могут быть начаты до тех пор, пока ХАМАС не признает право Израиля на существование и не прекратит террор в соответствии с решением ближневосточного "квартета".

Израиль настаивает на расформировании военизированного крыла ХАМАС, а также возвращении тел погибших военнослужащих и гражданских лиц, насильственно удерживаемых в секторе Газы.

Мирные переговоры смогут начаться только после того, как палестинская администрация возьмет на себя полную ответственность за безопасность в секторе Газы и работу пограничных переходов, а палестинские службы безопасности станут предотвращать контрабанду оружия в палестинский анклав. Кроме того, палестинские силы безопасности должны уничтожить террористическую инфраструктуру, созданную ХАМАС в Иудее и Самарии.

Помимо этого Израиль требует от ХАМАС разорвать все связи с Ираном, а получение денежной и гуманитарной помощи сектором Газы должно контролироваться палестинской администрацией и структурами, созданными для этих целей.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что решение было поддержано всеми членами военно-политического кабинета.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 октября 2017 г.
Нетаниягу: "Мы ответим каждому, кто попытается напасть на нас"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 октября 2017 г.
Мнение эксперта: соглашение ХАМАСа и ФАТХа выгодно Израилю
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 октября 2017 г.
КПП на границе Египта и сектора Газы откроется на четыре дня
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 октября 2017 г.
Нетаниягу созывает совещание военно-политического кабинета
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 октября 2017 г.
ХАМАС сообщил, что Газа перешла под контроль ПНА
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 октября 2017 г.
СМИ: Евросоюз вдвое сократил финансирование ПНА
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 октября 2017 г.
Либерман в интервью Второму каналу: "Израиль может сам противостоять угрозам"







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 17 октября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017