"Религиозные беспорядки" в Иерусалиме и Бней-Браке. Полиция проводит задержания

В Бней-Браке и Иерусалиме проходят акции протеста членов религиозного движения "А-Пелег а-Иерушальми". Ультраортодоксальная молодежь требует немедленно освободить двух учащихся йешивы, которые были арестованы за уклонение от армейской службы.

В Бней-Браке "харедим" перекрыли улицу Жаботинского, создавая препятствия для движения транспорта. Участники протестной акции отказались подчиниться требованию полицейских освободить проезжую часть, а несколько человек оказали физическое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В адрес полицейских "харедим" кричали: "нацисты!".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что толпа демонстрантов окружила легковой автомобиль и попыталась перевернуть его.

Пресс-служба полиции сообщила о задержании в Бней-Браке 40 демонстрантов.

В Иерусалиме в акции протеста участвуют около сотни ультраортодоксов. Они перекрыли движение транспорта на пересечении улиц Сарей-Исраэль и Яффо, а также вышли на трамвайные пути. Демонстранты скандируют: "Умрем, но не будем служить в армии". Полиция сообщила о задержании восьмерых участников беспорядков.

Поводом для акций протеста послужил арест двух религиозных молодых людей. Юноши могли получить освобождение от службы в армии на основании того, что они являются студентами йешивы. Но, выполняя указ главы религиозного движения "А-Пелег а-Иерушальми" раввина Шмуэля Ойербаха, они не явились на призывной пункт для оформления освобождения. Военным судом они были приговорены к 20 дням тюремного заключения за "уклонение" от службы.

Накануне акции протеста прошли в Иерусалиме и Бейт-Шемеше. Были задержаны одиннадцать человек, все они были сегодня освобождены.

Обозреватели религиозных СМИ подчеркивают, что акции протеста последних дней организованы радикальным течением "иерусалимского крыла", в которое входят всего несколько тысяч человек. По их словам, большинство членов ультраортодоксальной общины не разделяют их взглядов и против их методов борьбы.





