В Иерусалиме прошла встреча Биньямина Нетаниягу и Сергея Шойгу

После 10 утра во вторник, 17 октября, в канцелярии главы правительства в Иерусалиме началась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны России Сергея Шойгу, прибывшего в Израиль накануне.

Ранее сообщалось, что в ходе этой встречи особое внимание будет уделено событиям в ближневосточном регионе, прежде всего в Сирии, где с осени 2015 года дислоцированы российские военные. В частности, говорилось о стремлении израильского руководства детальней обсудить условия соглашения о прекращения огня на юге Сирии.

Пресс-служба главы правительства Израиля сообщает, что в переговорах Нетаниягу и Шойгу участвовал министр обороны Авигдор Либерман. В ходе встречи обсуждались попытки Ирана создать военные базы в Сирии. При этом Нетаниягу заявил, что Израиль не допустит создания таких баз.

На встрече также был поднят вопрос о "ядерном соглашении" с Ираном. Нетаниягу подчеркнул, что, если условия договора не будут изменены, в течение 8-10 лет у Ирана появится арсенал ядерного оружия.

Напомним, что 16 октября, накануне прибытия Шойгу в Израиль, израильские ВВС уничтожили батарею ЗРК С-200 в 50 км к востоку от Дамаска после попытки сирийских ПВО обстрелять самолеты ЦАХАЛа, находившиеся в воздушном пространстве Ливана.

Вскоре после этого Нетаниягу заявил: "Наша политика проста: мы ответим каждому, кто попытается напасть на нас. Сегодня была предпринята попытка сбить наши самолеты – это неприемлемо для нас. ВВС действовали точно, быстро и уничтожили то, что было нужно. Мы продолжим действовать в воздушном пространстве в той мере, в какой необходимо для защиты безопасности Израиля".

Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Израиль с двухдневным официальным визитом во второй половине дня 16 октября. Это первый визит Шойгу в Израиль в качестве министра обороны России. В понедельник в комплексе министерства обороны в Тель-Авиве состоялась торжественная церемония по случаю визита главы оборонного ведомства России – с почетным караулом и исполнением гимнов двух государств. На церемонию также были приглашены русскоязычные ветераны Великой отечественной войны, каждому из которых Сергей Шойгу пожал руку.

Приветствуя российского коллегу, Авигдор Либерман сказал: "Мы высоко ценим наши отношения с Россией. Если мы не всегда согласны друг с другом, то открыто и честно говорим об этом. Мы считаем, что только в ходе диалога можно преодолеть все проблемы, и помним, что наши отцы и деды воевали плечом к плечу с русскими солдатами в рядах Красной армии на полях Второй мировой, и для нас крайне важны память об этой войне и ее уроки".

Утром 17 октября Шойгу в сопровождении Либермана посетил в Иерусалиме Мемориальный комплекс Катастрофы и героизма еврейского народа "Яд ва-Шем".

Пресс-служба министерства обороны РФ о переговорах Шойгу и Либермана

В официальном сообщении на сайте минобороны России приведены слова Сергея Шойгу: "Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией. Операция там идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют обсуждения и срочного решения... Помимо вопросов нашего военного и военно-технического сотрудничества, конечно, главным и основным является вопрос, связанный с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе".

Шойгу выразил уверенность, что переговоры "помогут лучше понять друг друга и будут способствовать укреплению дружественных отношений между вооруженными силами России и Израиля".

Министр обороны России поблагодарил израильского коллегу за личное участие в Шестой Московской конференции по международной безопасности, а также состоявшийся на ее "полях" конструктивный диалог по актуальным вопросам региональной безопасности, и сказал: "Надеемся увидеть вас на очередной Московской конференции, которую будем проводить в апреле 2018 года".

В свою очередь Авигдор Либерман, говоривший по-русски и на иврите, отметил, что израильская сторона ценит отношения с Россией "за искренность, откровенный диалог". "Уверен, что так можно решить все проблемы", – подчеркнул Авигдор Либерман. Он отметил, что в Израиле помнят "историю своего народа и историю советского народа, когда предки нынешних поколений воевали плечом к плечу в рядах Красной Армии". "Для нас уроки Второй мировой войны очень и очень важны. Мы ценим ваше отношение к памяти всех тех, кто воевал, и тех, кто погиб во время Второй мировой войны", – сказал Либерман.

Пресс-служба министерства обороны Израиля о переговорах Шойгу и Либермана

По оценке министерства обороны Израиля, встреча Либермана и Шойгу была очень успешной. Во время встречи министр Либерман сказал: "Мы действуем ответственно и решительно. Мы не станем вмешиваться во внутренние дела Сирии, но при этом мы не позволим Ирану и "Хизбалле" превратить Сирию в форпост против Израиля и не допустим передачу высокотехнологичного оружия из Ирана через Сирию в Ливан".

Помимо прочего, в ходе переговоров была поднята тема договора о двойной военной службе (в соответствии с которым те граждане, которые отслужили военную службу в одной стране, не должны будут проходить военную службу в другой).

"Договор о двойной военной службе обсуждается сторонами уже некоторое время, а вчера он был вновь поставлен на повестку дня министром обороны Авигдором Либерманом. По данному вопросу был достигнут значительный прогресс и мы надеемся, что в течение ближайших месяцев работа по договору будет завершена", – говорится в сообщении пресс-службы минобороны Израиля.





