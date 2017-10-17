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В Израиле

Арабские СМИ: ВВС Израиля нанесли ответные удары по боевикам ИГ на Синае

время публикации: 08:13 | последнее обновление: 08:24 блог версия для печати фото
Арабские СМИ: ВВС Израиля нанесли ответные удары по боевикам ИГ на Синае
Арабские СМИ: ВВС Израиля нанесли ответные удары по боевикам ИГ на Синае
Арабские СМИ: ВВС Израиля нанесли ответные удары по боевикам ИГ на Синае

Выходящая в Лондоне панарабская газета "Аль-Араби аль-Джадид" со ссылкой на собственные источники сообщает, что после ракетного обстрела израильской территории из Египта ВВС ЦАХАЛа нанесли ответные удары по целям на Синайском полуострове.

Эта информация не комментируется израильскими и египетскими военными, но цитируется рядом израильских СМИ, в частности сайтом 10-го канала ИТВ.

По сведениям "Аль-Араби аль-Джадид", боевики группировки "Вилайят Синай", ассоциированной с "Исламским государством", вечером 15 октября выпустили по району Эшколь три ракеты "Град" (а не две, как сообщали израильские военные). Вскоре после этого израильские военные самолеты нанесли удары по целям к югу от египетских населенных пунктов Рафах и Шейх Зуэйд. Источники на Синайском полуострове сообщают, что после этих ударов израильские самолеты в течение некоторого времени находились в воздушном пространстве Египта.

Предыдущее сообщение об ударе израильских ВВС по цели на Синае публиковалось арабскими СМИ 4 мая 2017 года. Тогда эти сведения также не комментировали ни в Иерусалиме, ни в Каире.

Напомним, что 16 октября израильские ВВС уничтожили батарею ЗРК С-200 в 50 км к востоку от Дамаска после попытки сирийских ПВО обстрелять самолеты ЦАХАЛа, находившиеся в воздушном пространстве Ливана.

Эти действия ЦАХАЛ осуществлял накануне визита в Израиль министра обороны России Сергея Шойгу.

В тот же день глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу заявил: "Наша политика проста: мы ответим каждому, кто попытается напасть на нас. Сегодня была предпринята попытка сбить наши самолеты – это неприемлемо для нас. ВВС действовали точно, быстро и уничтожили то, что было нужно. Мы продолжим действовать в воздушном пространстве в той мере, в какой необходимо для защиты безопасности Израиля".



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