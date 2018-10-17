ЦАХАЛ представил ранее не публиковавшиеся фото Рона Арада

В 32-ю годовщину вылета пилота ВВС ЦАХАЛа подполковника Рона Арада на задание, с которого он не вернулся, армейская пресс-служба публикует редкие снимки пропавшего летчика, сделанные в 1984-1986 годах и ранее не публиковавшиеся.

На этих кадрах - капитан Рон Арад на своем месте службы, базе ВВС "Хацерим". Кадры сделаны в столовой, в учебном классе, возле жилой зоны и на природе.

В 1986 году самолет Арада был сбит над Ливаном. Оба летчика катапультировались, пилота сумели подобрать израильские солдаты, а штурман попал в плен. По версии израильской следственной комиссии, первоначально Арад удерживался в Ливане боевиками Мустафы Дирани. Но в 1988 году Дирани, опасавшийся, что израильские солдаты проведут операцию по освобождению пленного, обратился к иранскому режиму и попросил забрать Арада. Тогда бойцы "Эль-Кудс", подразделения спецназа Корпусов стражей исламской революции, похитили штурмана и перевезли в другое место.

Считалось, что в 1990 году КСИР вывезли Рона Арада в Иран и поместили в тюрьму в Тегеране. Штурмана содержали в изоляции и в условиях строжайшей секретности. Затем его снова вернули в Ливан, но продолжали удерживать на объектах иранских боевиков.

Какое-то время в Израиле полагали, что Арад умер от болезни в 1995 году.

Также существовала версия, согласно которой Арад сумел сбежать от пленивших его ливанских террористов, но вскоре после этого погиб в горах в результате несчастного случая.

В 2016 году ливанское издание The Daily Star написало, что ливанец, обвиняемый в шпионаже в пользу Израиля, на суде в Бейруте рассказал, что захваченный террористами израильский штурман умер в 1988 году от последствий пыток.