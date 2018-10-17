Беэр-Шева подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы

В ночь на среду, 17 октября, около 03:30 в Беэр-Шеве сработала система раннего предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом".

Спустя некоторое время муниципалитет Беэр-Шевы сообщил, что город подвергся ракетному обстрелу.

Место падения ракеты, выпущенной из сектора Газы, обнаружено. На месте работают полицейские саперы.

Согласно сообщению, в результате обстрела никто не пострадал, но был причинен материальный ущерб.

По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", шестерым жителям города, среди которых трое детей, потребовалась помощь для выхода из шокового состояния. Пострадавшие были доставлены в больницу "Сорока".

Согласно сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, примерно в то же время еще одна ракета была выпущена из сектора Газы в сторону моря. Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что эта ракета упала в море около Бат-Яма. Армейская пресс-служба не подтверждает и не опровергает сообщение ХАМАСа.

Рано утром в среду, 17 октября, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля начали наносить удары по объектам ХАМАСа и других террористических организаций в секторе Газы, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

С раннего утра 17 октября, по приказу министра обороны Израиля Авигдора Либермана, закрыты КПП "Эрез" и "Керем Шалом" на границе сектора Газы. После ракетного обстрела Беэр-Шевы прервана доставка грузов в Газу.

Мэр Беэр-Шевы Рубик Данилович объявил об отмене учебы в школах и детских садах в связи с ракетным обстрелом города, осуществленным минувшей ночью. Управление тылом объявило, что учеба в населенных пунктах, прилегающих к сектору Газы ("отеф Аза"), учеба начнется в 10:00 и будет проводиться в защищенных помещениях. Также в "отеф Аза" запрещены мероприятия на открытом воздухе более чем на 300 человек и в помещениях более чем на 500 человек.

Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот прервал свой рабочий визит в США и возвращается из Нью-Йорка в Израиль в связи с обострением ситуации на юге страны. Были отменены встречи Айзенкота с послом США в ООН Ники Хейли, послом Израиля в ООН Дани Даноном, а также его участие в мероприятии организации "Друзья ЦАХАЛа в США".

В течение дня должно состояться совещание военно-политического кабинета, на котором будет рассмотрена возможность начала операции против ХАМАСа в секторе Газы в ответ на ракетный обстрел Беэр-Шевы.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2018-й год.

Октябрь. 1 обстрел, одна ракета. Погибших и раненых нет (по состоянию на 17 октября).

Сентябрь. Ни одного обстрела.

Август. 50 обстрелов, 190 ракет. 30 ракет сбиты системой ПРО. Трое раненых. (По состоянию на 10 августа).

Июль. 56 обстрелов, 164 ракеты, 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Июнь. 18 обстрелов, 40 ракет, 11 сбиты системой ПРО. Пострадавших нет.

Май. 30 обстрелов, 50 ракет, не менее 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Март-апрель. Ни одного обстрела.

Февраль. 4 обстрела, 4 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. 5 обстрелов, 5 ракет. Пострадавших нет.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.