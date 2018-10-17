Муниципальные выборы 2018 года. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Муниципальные выборы 2018 года". В опросе, который проводился 15-17 октября, приняли участие 2.659 человек (2.202 из них ответили на все 17 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

85% принявших участие в опросе намерены голосовать на муниципальных выборах, которые состоятся 30 октября 2018 года. Это говорит только о том, что в опросе участвуют в основном граждане, которые примут участие в голосовании.

81% знают, где находится их избирательный участок. 58% уже получили по почте приглашение на муниципальные выборы.

68% заявили, что уже знают, кому из кандидатов в мэры отдадут свой голос. 59% знают, за какой муниципальный список проголосуют.

68% не будут работать в день выборов, объявленный выходным днем. 17% намерены в этот день выйти на работу. Прочие пока не знают, будут ли работать в день выборов.

Среди участников опроса, проживающих в Иерусалиме, большинство поддерживает кандидата в мэры Зеэва Элькина (66%). 23% намерены голосовать за Офера Берковича. 4% – за Моше Леона, 2% – за Йоси Дейча.

При этом почти половина из общего числа респондентов, участвовавших в этом опросе, желают победы на выборах в Иерусалиме русскоязычному кандидату (Зеэву Элькину). 16% заявили, что не желают ему победы. 36% затруднились с ответом на этот вопрос.

Участникам опроса было предложено сказать, поддерживают ли они действующего мэра или альтернативного кандидата. На этот вопрос было предложено отвечать избирателям из относительно крупных городов, где на выборы идет действующий мэр, но есть и другие кандидаты. По итогам ответов на этот вопрос можно определить предвыборный рейтинг мэров. Положительный рейтинг действующего мэра – когда большинство респондентов отдают свой голос за него (больше 0,5), отрицательный – если большинство голосует за другого/других кандидата/кандидатов (меньше 0,5).

Рейтинг мэров крупных городов (при наличии альтернативы на выборах):

Беэр-Шева – 0,90

Модиин – 0,90

Афула – 0,62

Реховот – 0,57

Хадера – 0,54

Нетания – 0,50

Герцлия – 0,44

Тель-Авив – 0,44

Холон – 0,42

Ришон ле-Цион – 0,43

Эйлат – 0,25

Бат-Ям – 0,23

Ашкелон – 0,21

Петах-Тиква – 0,19

Хайфа – 0,19

Рамат-Ган – 0,11

Ашдод – 0,06

Бейт-Шемеш – 0,05

Кфар-Саба – 0,04

Таким образом, "положительный рейтинг" у действующих мэров пяти крупных городов Израиля: Беэр-Шевы, Модиина, Афулы, Реховота и Хадеры. Худшие результаты у мэров Кфар-Сабы, Бейт-Шемеша и Ашдода.

Только 17% опрошенных говорят, что хорошо знакомы с программой кандидата в мэры, которому готовы отдать свой голос. 41% говорят, что знакомы с программой в общих чертах. Около трети признаются, что почти незнакомы или совсем незнакомы с программой кандидата, которого они решили поддержать.

Для 23% очень важно наличие русскоязычных кандидатов при голосовании за тот или иной список. Для 31% это важно, но не очень. Для 44% это не имеет значения.

Был задан вопрос: "Какие вопросы городского управления вы считаете наиболее важными?" Наиболее частые ответы: 1) чистота – 84%, 2) безопасность – 69%, 3) транспорт – 57%, 4) наличие магазинов, работающих по субботам – 56%, 5-6) образование – 53%, 5-6) наличие парковых зон для отдыха – 53%, 7) экология – 51%.

Наиболее важные для наших читателей характеристики кандидата в мэры: 1) наличие четкого плана развития города – 67%, 2) образование – 48%, 3) отношение к религии – 45%, 4) политические взгляды – 40%, 5) наличие опыта муниципальной работы – 38%.

Был задан вопрос: "Как вы относитесь к жесткой антирелигиозной риторике в рамках предвыборной муниципальной кампании?" 46% выбрали ответ: "Я против религиозного диктата, но такую риторику считаю излишней". При этом 39% к такой риторике относятся однозначно положительно, 10% – однозначно отрицательно.

26% согласны с мнением, что предвыборная борьба на муниципальном уровне, как правило, более "грязная", чем во время общенациональных парламентских выборов. 28% с этим не согласны. Прочие затрудняются с оценкой.

Чаще всего рекламу муниципальных выборов участники опроса видели или слышали на улицах (76%), в социальных сетях (41%), в газетах (30%) или в онлайн-СМИ (24%). При этом только 15% сказали, что такая реклама влияет на их выбор.





