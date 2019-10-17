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NEWSru.co.il :: В Израиле17 октября 2019 г., 08:30

ДТП около Сдерота, двое погибших

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На месте ДТП около Сдерота, 17 октября 2019 года На месте ДТП около Сдерота, 17 октября 2019 года
 
   
 
 
На месте ДТП около Сдерота, 17 октября 2019 года

 
   
 
 
На месте ДТП около Сдерота, 17 октября 2019 года

Утром в четверг, 17 октября, на 232-й трассе в районе перекрестка Ивим, недалеко от Сдерота, столкнулись грузовик и легковой автомобиль такси.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что в результате этой аварии погиб мужчина 50-60 лет, кроме того пострадали мужчина 30-35 лет и 19-летний юноша.

Пострадавшие были доставлены в больницу "Барзилай" в Ашкелоне, где тяжело травмированный юноша скончался.

По оценке врачей, мужчина, который был водителем такси, получил травмы средней тяжести.

Полиция проверяет версию, согласно которой таксист не уступил дорогу грузовику, что привело к аварии и гибели двух человек.

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