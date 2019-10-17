ДТП около Сдерота, двое погибших

На месте ДТП около Сдерота, 17 октября 2019 года

На месте ДТП около Сдерота, 17 октября 2019 года

Утром в четверг, 17 октября, на 232-й трассе в районе перекрестка Ивим, недалеко от Сдерота, столкнулись грузовик и легковой автомобиль такси.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что в результате этой аварии погиб мужчина 50-60 лет, кроме того пострадали мужчина 30-35 лет и 19-летний юноша.

Пострадавшие были доставлены в больницу "Барзилай" в Ашкелоне, где тяжело травмированный юноша скончался.

По оценке врачей, мужчина, который был водителем такси, получил травмы средней тяжести.

Полиция проверяет версию, согласно которой таксист не уступил дорогу грузовику, что привело к аварии и гибели двух человек.