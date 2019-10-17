СМИ: Ганц готов на переговоры о ротации с Нетаниягу

Глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц готов вести переговоры о ротации на основе предложения президента Реувена Ривлина. Об этом сообщил вечером в среду, 16 октября, журналист службы новостей канала "Кешет" Амнон Абрамович.

Согласно опубликованной информации, Ганц намерен вести переговоры о деталях предложения президента, в частности о том, в какой момент Нетаниягу должен будет сложить полномочия главы правительства, если юридический советник решит предъявить ему обвинения.

Напомним, что в соответствии с предложением Ривлина, "Ликуд" и "Кахоль Лаван" создадут коалицию, которая инициирует изменения в законе о правительстве. Эти изменения дадут возможность премьер-министру передать свои полномочия другому политику на неограниченный срок, не уходя при этом в отставку.

В блоке "Кахоль Лаван" до сих пор не дали ответа на это предложение главы государства, однако, по сообщению "Кешет", Ганц готов вести переговоры о деталях. Абрамович сообщил со ссылкой на приближенных Ганца, что лидер "Кахоль Лаван" потребует, чтобы договор между его партией и "Ликудом" четко определял тот факт, что после передачи полномочий Нетаниягу останется лишь формальным премьер-министром и не будет принимать никакого участия в управлении делами государства. Еще один пункт, который Ганц потребует прояснить – это сроки передачи полномочий в случае предъявления Нетаниягу обвинения. По словам приближенных Ганца, он будет готов "заткнуть нос" и несколько месяцев работать в правительстве, которое возглавляет Нетаниягу, но лишь в том случае, если будет известна дата передачи ему полномочий.

В "Кахоль Лаван" никак не прореагировали на эту публикацию Абрамовича. В политических кругах высказывают сомнения в том, что коллеги Бени Ганца по руководству блоком "Кахоль Лаван" поддержат его в готовности вести переговоры. Накануне Яир Лапид озвучил свою позицию, согласно которой, в случае подачи Нетаниягу обвинений тот не должен возглавлять правительство до окончания суда.

В блоке "Демократический лагерь" Ганца подвергли резкой критике. "Мы рекомендовали его на пост главы правительства не для того, чтобы он сидел в одном правительстве с Нетаниягу. Если Ганц войдет в правительство с Нетаниягу, это будет пощечиной избирателям", – заявила депутат Кнессета Тамар Зандберг.

В свою очередь, лидеры большинства партий праворелигиозного блока подписали накануне декларацию о неготовности присоединиться к правительству меньшинства, если такое будет создано. Помимо прочего, лидеры партий, подписавшие документ, вновь обязались войти лишь в правительство, которое возглавит Биньямин Нетаниягу. Этот документ не подписали главы "А-Ямин а-Хадаш" Нафтали Беннет и Айелет Шакед. Беннет находится за границей, а Шакед, по словам ее приближенных, не считает необходимым публично декларировать очевидное. "Это излишне. Мы являемся частью правого блока, незачем каждые два дня подписывать декларации", – заявили в окружении бывшей главы минюста.





