Нетаниягу представил Ганцу предложения по созданию совместного правительства

В четверг, 17 октября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал предложение "Ликуда" по формированию правительства национального единства.

Предварительно Нетаниягу побеседовал с главами партий праворелигиозного блока и сообщил им детали этого предложения. После публикации глава правительства побеседовал с Бени Ганцем и предложил ему незамедлительно начать переговоры на основе этих предложений.

В соответствии с предложениями Нетаниягу, будет создан паритетный военно-политический кабинет, который в течение шести недель после создания правительства утвердит обновленную долгосрочную программу укрепления обороноспособности Израиля и примет решение о выделении бюджетов, необходимых на ее реализацию. Не позднее, чем через три месяца будет утвержден государственный бюджет, и правительство примет решение о новых параметрах бюджетного дефицита, принимающих во внимание в том числе нужды в сфере безопасности. Правительство также придет к соглашению о наиболее важных социальных проектах, которые будут финансироваться в рамках госбюджета.

В области религии и государства Нетаниягу предлагает заморозить на год продвижение всех законов, влияющих на статус-кво. Сразу после формирования правительства будет создана рабочая группа, которая разработает предложения по этому вопросу. Закон о призыве будет изменен в соответствии с предложениями бывшего министра Ариэля Атиаса. Напомним, что Атиас предлагал утвердить закон в его первоначальном виде с одним изменением: квоты призывов будут определяться правительством, а не фигурировать в законе. Против этого изменения возражал бывший министр обороны Авигдор Либерман. Предложение Нетаниягу предусматривает свободу голосования для фракций коалиции по этому законопроекту.

Согласно предложению "Ликуда", Нетаниягу и Ганц выработают совместный подход к предложению президента США Дональда Трампа по "сделке века", а также по теме аннексии Иорданской долины.

"Я призываю Бени Ганца проявить ответственность и незамедлительно начать переговоры о создании широкого правительства национального единства. Это единственное правительство, которое можно создать, это единственное правительство, которое необходимо создать", – заявил глава правительства.

В официально опубликованном тексте предложения ничего не говорится о согласии на предложение президента Ривлина по ротации. Нет также ответа на требование "Кахоль Лаван" о расторжении союза "Ликуда" с блоком праворелигиозных партий.

В пресс-службе партий "Кахоль Лаван" и НДИ отказались как бы то ни было комментировать предложение Нетаниягу.

В политических кругах считают призрачным шанс на достижение договоренности на основе этого предложения. Напомним, что через шесть дней истекает срок мандата, предоставленного Биньямину Нетаниягу на формирование правительства,