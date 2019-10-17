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NEWSru.co.il :: В Израиле17 октября 2019 г., 16:09

Нетаниягу представил Ганцу предложения по созданию совместного правительства

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Нетаниягу представил Ганцу предложения по созданию совместного правительства Нетаниягу представил Ганцу предложения по созданию совместного правительства
 
   
 
 
Нетаниягу представил Ганцу предложения по созданию совместного правительства

 
   
 
 
Нетаниягу представил Ганцу предложения по созданию совместного правительства

В четверг, 17 октября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал предложение "Ликуда" по формированию правительства национального единства.

Предварительно Нетаниягу побеседовал с главами партий праворелигиозного блока и сообщил им детали этого предложения. После публикации глава правительства побеседовал с Бени Ганцем и предложил ему незамедлительно начать переговоры на основе этих предложений.

В соответствии с предложениями Нетаниягу, будет создан паритетный военно-политический кабинет, который в течение шести недель после создания правительства утвердит обновленную долгосрочную программу укрепления обороноспособности Израиля и примет решение о выделении бюджетов, необходимых на ее реализацию. Не позднее, чем через три месяца будет утвержден государственный бюджет, и правительство примет решение о новых параметрах бюджетного дефицита, принимающих во внимание в том числе нужды в сфере безопасности. Правительство также придет к соглашению о наиболее важных социальных проектах, которые будут финансироваться в рамках госбюджета.

В области религии и государства Нетаниягу предлагает заморозить на год продвижение всех законов, влияющих на статус-кво. Сразу после формирования правительства будет создана рабочая группа, которая разработает предложения по этому вопросу. Закон о призыве будет изменен в соответствии с предложениями бывшего министра Ариэля Атиаса. Напомним, что Атиас предлагал утвердить закон в его первоначальном виде с одним изменением: квоты призывов будут определяться правительством, а не фигурировать в законе. Против этого изменения возражал бывший министр обороны Авигдор Либерман. Предложение Нетаниягу предусматривает свободу голосования для фракций коалиции по этому законопроекту.

Согласно предложению "Ликуда", Нетаниягу и Ганц выработают совместный подход к предложению президента США Дональда Трампа по "сделке века", а также по теме аннексии Иорданской долины.

"Я призываю Бени Ганца проявить ответственность и незамедлительно начать переговоры о создании широкого правительства национального единства. Это единственное правительство, которое можно создать, это единственное правительство, которое необходимо создать", – заявил глава правительства.

В официально опубликованном тексте предложения ничего не говорится о согласии на предложение президента Ривлина по ротации. Нет также ответа на требование "Кахоль Лаван" о расторжении союза "Ликуда" с блоком праворелигиозных партий.

В пресс-службе партий "Кахоль Лаван" и НДИ отказались как бы то ни было комментировать предложение Нетаниягу.

В политических кругах считают призрачным шанс на достижение договоренности на основе этого предложения. Напомним, что через шесть дней истекает срок мандата, предоставленного Биньямину Нетаниягу на формирование правительства,

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 октября 2019
Нетаниягу побеседовал с Габи Ашкенази
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 октября 2019
СМИ: Ганц готов на переговоры о ротации с Нетаниягу


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