17 сентября 2017 г.
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В Израиле

Акция протеста "харедим" в Иерусалиме: задержаны 8 участников беспорядков

время публикации: 17:34 | последнее обновление: 18:21 блог версия для печати фото
Акция протеста "харедим" в Иерусалиме: задержаны 8 участников беспорядков
Акция протеста "харедим" в Иерусалиме: задержаны 8 участников беспорядков
Акция протеста "харедим" в Иерусалиме: задержаны 8 участников беспорядков

Акция протеста членов ультраортодоксальной общины в Иерусалиме сопровождается беспорядками и столкновениями с полицией.

Акция протеста членов ультрарелигиозной общины началась на площади Кикар Шабат около 14:30. Ее участники требуют немедленно освободить религиозного юношу, который был арестован за неявку на призывной пункт ЦАХАЛа.

Спустя короткое время после начала митинга полиции удалось восстановить движение транспорта в районе площади Кикар Шаббат, оттеснив с нее "харедим". Но манифестаны, отступив, перекрыли движение в районе улицы Сарей Исраэль и на перекрестке Шмуэль а-Нави.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что несколько "харедим" легли на проезжую часть, другие демонстранты выкрикивали оскорбления в адрес полицейских и бросали в них камни.

Пресс-служба полиции сообщила о задержании восьмерых участников беспорядков.

Лидер иерусалимских хасидов движения "Тольдот", раввин Авраам Ицхак, внук которого был задержан за уклонение от службы в армии, обратился к своим последователям с просьбой прекратить беспорядки в Иерусалиме и вернуться к изучению Торы.

По словам раввина, члены ультраортодоксальной общины могут разойтись, так как "свой долг они уже выполнили".

Раввин Авраам Ицхак обратился к участникам протеста после того, как Моше Гафри, депутат Кнессета от партии "Яадут а-Тора", сообщил, что министр обороны Авигдор Либерман пообещал, что "уклонист" перед Рош а-Шана будет освобожден из армейской тюрьмы, чтобы встретить праздник в кругу семьи.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что после обращения раввина беспорядки в Иерусалиме прекратились, участники акции протеста разошлись по домам.

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В Иерусалиме проходит акция протеста ультраортодоксов







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