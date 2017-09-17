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Перед встречей с премьер-министром Израиля Трамп поздравил еврейский народ с Рош а-Шана

время публикации: 08:37 | последнее обновление: 10:04 блог версия для печати фото
Дональд Трамп
Дональд Трамп и Биньямин Нетаниягу
Заседание Генассамблеи ООН

Встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа состоится в Нью-Йорке в понедельник, 18 сентября, и начнется в 20:00 по израильскому времени.

Как сообщает издание "Исраэль а-Йом" со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении премьер-министра, главной темой в ходе встречи будет Иран. Будет обсуждаться также вопрос перспектив продвижения диалога между Израилем и ПНА.

Как пишет "Исраэль а-Йом", глава правительства Израиля намерен представить президенту США конкретные предложения по изменению текста соглашения, подписанного ведущими державами с Ираном. "Едиот Ахронот" сообщает, что глава правительства Израиля предложит ужесточить санкции, наложенные на Иран, ужесточить контроль над ядерной программой этой страны, продлить период запрета на обогащение урана и после завершения десяти лет, оговоренных в соглашении, потребовать от Ирана уничтожить программу разработки современных ракет дальнего радиуса действия.

Нетаниягу намерен сказать Трампу, что Израиль настаивает на полной отмене договора, однако шансы на это в настоящий момент оцениваются как крайне низкие.

Еще до встречи с премьер-министром Нетаниягу президент Трамп опубликовал поздравление еврейскому народу в связи с наступающим праздником Рош а-Шана. "Сейчас, когда наступило время взгляда внутрь и обновления, Мелания и я хотим поздравить еврейский народ и пожелать ему удачного и сладкого года. Мы молимся, чтобы в будущем еврейском году всем нам удалось прийти к процветанию и миру".

На следующий день после встречи с Дональдом Трампом премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступит на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Эта речь также будет посвящена в основном иранской угрозе. Премьер-министр Израиля скажет также, что Израиль готов к переговорам с ПНА без каких-либо предварительных условий.



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