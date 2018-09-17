Израиль простился с Ари Фульдом, убитым террористом в Гуш Эционе

Поздно вечером в воскресенье, 16 сентября, на кладбище Кфар-Эцион состоялись похороны 40-летнего Ари Фульда – гражданина Израиля и США, отца четырех детей, жителя Эфрата, убитого террористом. На траурную церемонию прощания с Ари пришли тысячи израильтян. О погибшем говорили как о герое, любившем землю Израиля, защищавшем Израиль и с оружием в руках, и выступая на различных общественных форумах.

Теракт около торгового центра в Гуш Эционе. Фоторепортаж

Примерно в 11:08 около входа в торговый центр הרים террорист, вооруженный ножом с длиной лезвия около 30 см, нанес несколько ударов в спину Ари Фульду. Раненый попытался преследовать нападавшего и стрелял в него. Кроме того, в террориста стреляли охранник торгового центра и один из посетителей, который сумел ранить его и нейтрализовать.

Тяжелораненый Ари Фульд был доставлен в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек", где врачи констатировали его смерть.

Террорист, 17-летний житель деревни Ятта (к югу от Хеврона) Халиль Юсуф Али Джабарин, был задержан и доставлен под конвоем в иерусалимскую больницу.

Лидеры террористических организаций "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) и "Исламский джихад" выступили с заявлениями в поддержку действий жителя Ятты, убившего израильтянина в Гуш Эционе. ООП и ФАТХ не осудили действия террориста.

В ночь на понедельник, 17 сентября, израильские военные и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) провели обыск в деревне Ятта (к югу от Хеврона) в доме, где проживал террорист. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает только о факте обыска. Сведений о задержании кого-либо из членов семьи Джабарин от военных не поступало. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что члены семьи Джабарин был задержаны еще накануне днем, их допрашивали около 10 часов, после чего поздно вечером или ночью отпустили.

Ранее СМИ сообщали, что мать Халиля Джабарина за несколько минут до теракта пришла на КПП "Мейтар" и сообщила военнослужащим ЦАХАЛа, что ее сын намерен совершить теракт, однако она не знает, где именно. Пресс-служба ЦАХАЛа подтверждает эту информацию. Ранее утром она же предупреждала о намерениях сына палестинские службы безопасности, но те не передали эти сведения израильским коллегам.