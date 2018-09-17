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В Израиле

Общественный транспорт в Израиле до и после поста Йом Кипур. Расписание

время публикации: 14:57 | последнее обновление: 14:57 блог версия для печати фото
Общественный транспорт в Израиле до и после поста Йом Кипур. Расписание
Общественный транспорт в Израиле до и после поста Йом Кипур. Расписание
Общественный транспорт в Израиле до и после поста Йом Кипур. Расписание

Вечером во вторник, 18 сентября, начнется пост Йом Кипур (День Искупления). После полудня в Израиле будет прервана работа общественного транспорта, и она возобновится после завершения поста, вечером 19 сентября.

В компании "Эгед" сообщили, что междугородние рейсы прекратятся между 13:30 и 15:00. Автобусы, курсирующие по городским маршрутам, прекратят движение между 14:00 и 15:00. Автобусы компании "Эгед" возобновят движение 19 сентября в 20:30.

Компания "Дан" опубликовала сообщение, согласно которому, автобусы компании прекратят движение между 14:15 и 14:30, а возобновят после исхода поста в 20:30.

Из компании "Ракевет Исраэль" передали, что 18 сентября поезда будут функционировать по пятничному расписанию. Движение поездов постепенно прекратится между 11:00 и 13:00.

19 сентября в 23:13 отправится поезд из Нагарии в аэропорт Бен Гурион. Это единственный на этот вечер рейс. После полуночи движение поездов постепенно возобновится.

Из Управления аэропортами передали, что воздушное сообщение с Израилем будет прервано в 13:55. С этого момента не будут осуществляться вылеты и прием самолетов в аэропортах Израиля.

Первый самолет после исхода поста приземлится в Израиле в 21:30. Вылет первого рейса после Йом Кипур намечен на 23:30.

17 сентября через аэропорт Бен Гурион пройдут более 90 тысяч пассажиров, прилетающих и улетающих 537 рейсами. 18 сентября через аэропорт пройдут 50 тысяч пассажиров, прилетающие и улетающие 314 рейсами.

Время начала поста Йом Кипур: в Иерусалиме: 18:05, в Тель-Авиве – 18:22, в Хайфе – 18:15, в Беэр-Шеве – 18:23.

Время исхода поста: в Иерусалиме – 19:16, в Тель-Авиве – 19:22, в Хайфе – 19:17, в Беэр-Шеве – 19:17.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 сентября 2018 г.
В день поста Йом Кипур будет прервано воздушное сообщение с Израилем
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 сентября 2017 г.
Йом Кипур в Израиле. День поста и покаяния





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Понедельник, 17 сентября 2018 г.
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