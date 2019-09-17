Виртуальный exit poll NEWSru.co.il: как голосовали наши читатели

Во вторник, 17 сентября, прошли выборы в Кнессет 22-го созыва. Явка была немного выше, чем на выборах в апреле 2019 года.

Вечером редакция NEWSru.co.il проводила опрос, в ходе которого выяснялось, как проголосовали наши читатели на этих выборах. В списке были перечислены все 29 партий и блоков, которые были допущены центральной избирательной комиссией и не отказались в дальнейшем от участия в выборах.

Мы публикуем данные этого опроса после того, как избирательные участки были закрыты (после 22:00).

В опросе, который проводился с 20:00 до 22:00, принял участие 4.791 респондент. Опрос предназначался только для граждан Израиля.

ИТОГИ ОПРОСА

0,3% опрошенных сообщили, что проголосовали "белым" или испорченным бюллетенем. 1,2% участников опроса не голосовали, хотя находятся в Израиле (подчеркиваем, что это не свидетельствует о высокой явке на "русской улице"; не голосовавшие, как правило, не участвовали в данном опросе). 0,1% респондентов заявили, что не голосовали, так как не знали, где и как это сделать. 1,3% не голосовали, так как находятся за пределами Израиля. 0,6% сказали, что не голосовали, так как не имеют права голоса на выборах в Израиле (это репатриировавшиеся в последние месяцы и некоторые другие категории). 1,3% не голосовали по другой причине или выбрали "другой ответ".

Таким образом, среди участников опроса примерно 95% отдали свои голоса той или иной партии. Результаты, публикуемые ниже, показывают, как распределились голоса читателей NEWSru.co.il с учетом пятипроцентной "потери" голосов.

НДИ – 45,1% (на выборах в апреле 31,0%)

"Ликуд" – 28,8% (26,6%)

"Кахоль Лаван" – 16,1% (20,6%)

"Ямина" – 4,7%

"Оцма Йегудит" – 1,5%

"Демократический лагерь" – 1,4%

Прочие партии и блоки получили менее чем по 1% голосов наших читателей.

Наша редакция постоянно следила за ходом голосования, чтобы не допустить попыток "накрутки" в пользу той или иной партии. Показатели фиксировались после каждой тысячи проголосовавших. Попыток повлиять на результаты недопустимыми методами не зафиксировано.

Учитывая статистику миграции и движения населения среди репатриантов, по оценке главного ученого министерства алии и интеграции профессора Зеэва Ханина, на сегодняшний день русскоязычные избиратели определяют около 16 мандатов (из 120), при уровне голосования равном среднему по Израилю. Эта оценка подтвердилась числом мандатов НДИ по итогам выборов в Кнессет 21-го созыва.

Если исходить из этой оценки и данных нашего виртуального exit poll, то можно предположить, что партия "Наш дом Израиль" получает около 7 мандатов только за счет голосов русскоязычных избирателей, "Ликуд" – 4-5, "Кахоль Лаван" – 2-3, "Ямина" – менее 1 мандата.

Результаты нашего виртуального exit poll в день выборов показывают: за последнюю неделю перед голосованием заметно снизился рейтинг НДИ среди наших читателей, при этом заметно вырос рейтинг "Кахоль Лаван" и несколько вырос рейтинг "Ликуда".