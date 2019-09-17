Во вторник, 17 сентября, в Израиле проходят выборы в Кнессет 22-го созыва. Правом голоса обладают 6.394.030 человек. Голосование пройдет на 10.788 избирательных участках.

В большинстве населенных пунктах голосование началось в 7:00 и закончится в 22:00. В поселках, где правом голоса обладают менее 350 человек, голосование начнется в 8:00 и закончится в 20:00.

Во второй раз менее чем за полгода израильтяне выбирают состав парламента. Кнессет 21-го созыва просуществовал четыре недели и был распущен, так как премьер-министр Биньямин Нетаниягу не сумел сформировать коалицию и предпочел не возвращать мандат президенту.

В выборах в Кнессет 22-го созыва принимают участие 29 списков. 16 сентября о выходе из предвыборной гонки сообщила партия "Коль Исраэль ахим ле-шивьон хеврати".

На протяжении всего дня в главный наблюдательный пункт Центризбиркома, расположенный в Кнессете, будет поступать информация о ходе голосования, числе голосующих и различных инцидентах. Как обычно, одновременно с закрытием избирательных участков будут опубликованы результаты экзит-поллов. Комиссии на каждом избирательном участке начнут вручную подсчитывать голоса. Этот процесс обычно занимает два-три часа. После этого протокол подсчета и сама урна доставляются в Центризбирком. Результаты будут постоянно обновляться на сайте ЦИК.

В среду, 18 сентября, будут опубликованы итоги голосования на обычных избирательных участках, что составляет примерно 95% от общего числа голосов. Еще 5% – это так называемые особые голоса, поданные в двойных конвертах. Это и голоса дипломатов и официальных лиц, находящихся за рубежом (там голосование уже закончилось), и голоса военнослужащих, голоса поданные в специально адаптированных для людей с особыми потребностями избирательных участках. Полные результаты голосования будут опубликованы во второй половине четверга, 19 сентября.

На фоне публикаций о фальсификациях результатов выборов в Кнессет 21-го созыва, глава Центризбиркома судья Ханан Мельцер распорядился создать специальный аппарат для контроля за ходом голосования. 3.000 контролеров будут посещать избирательные участки, имея при себе камеры тайного наблюдения. Использовать их для наблюдения за ходом голосования можно будет только в самых крайних случаях со специального разрешения ЦИК. В 21:30 контролеры прибудут на заранее выбранные избирательные участки, где будут наблюдать за ходом подсчета голосов. Они останутся на избирательных участках до завершения подсчета.

Выбраны избирательные участки, которые в ходе трех последних предвыборных кампаний считались проблематичными: там возникали подозрения в фальсифицировании итогов голосования. Центризбирком проведет также повторную проверку итогов голосования на 2.500 избирательных участках. Для сравнения отметим, что на прошлых выборах повторная проверка проводилась лишь на 800 избирательных участках.

Председатель центральной избирательной комиссии судья Ханан Мельцер наложил строгий запрет на произнесение каких-либо политических речей на избирательных участках. Голосующие не имеют права демонстрировать выбранный ими бюллетень. Фотографировать голосующих можно лишь в тот момент, когда они опускают конверт в урну.

Безопасность и общественный порядок будут обеспечивать в течение всего дня почти 19 тысяч полицейских. Они будут патрулировать районы избирательных участков, а также места массового отдыха, где ожидается большое скопление людей.

Как сообщалось ранее, на день выборов ЦАХАЛ объявил о введении режима изоляции Иудеи, Самарии и Газы. С полуночи жителям автономии запрещен въезд на территорию Израиля, а все КПП на границе с Газой закрыты. Режим изоляции будет постепенно сниматься после полуночи с 17 на 18 сентября. В день выборов общественный транспорт работает бесплатно. В то же время есть изменения в порядке работы автобусных и железнодорожных маршрутов. Подробную информацию можно получить по телефону *8787.