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В Израиле

Exit poll: равенство между "Кахоль Лаван" и "Ликудом", коалиции нет ни у кого

время публикации: 17 сентября 2019 г., 22:03 | последнее обновление: 17 сентября 2019 г., 22:30 блог версия для печати фото
Exit poll: равенство между "Кахоль Лаван" и "Ликудом", коалиции нет ни у кого

Согласно exit poll, опубликованному телеканалом "Кан 11", ни один блок не набирает 61 мандата.

"Ликуд" – 32

"Кахоль Лаван" – 32

Объединенный арабский список – 12

НДИ – 10

"Ямина" – 7

"Яадут а-Тора" – 8

ШАС – 9

"Авода-Гешер" – 5

"Демократический лагерь" – 5

Прогноз телеканала "Кешет":

"Ликуд" – 33

"Кахоль Лаван" – 34

Объединенный арабский список – 11

"Ямина" – 8

НДИ – 8

"Яадут а Тора" – 8

ШАС – 8

"Авода-Гешер" – 5

"Демократический лагерь" – 5

По результатам exit poll, опубликованного каналом "Решет":

"Кахоль Лаван" – 33 мандата

"Ликуд" – 31

Объединенный арабский список – 13

ШАС – 9

НДИ – 8

"Яадут а-Тора" – 8

"Ямина" – 6

"Авода-Гешер" – 6

"Демократический лагерь" – 6 мандатов.

Ни в одном exit poll партия "Оцма Иегудит" не преодолевает электоральный барьер.

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