Exit poll: равенство между "Кахоль Лаван" и "Ликудом", коалиции нет ни у кого

Согласно exit poll, опубликованному телеканалом "Кан 11", ни один блок не набирает 61 мандата.
"Ликуд" – 32
"Кахоль Лаван" – 32
Объединенный арабский список – 12
НДИ – 10
"Ямина" – 7
"Яадут а-Тора" – 8
ШАС – 9
"Авода-Гешер" – 5
"Демократический лагерь" – 5
Прогноз телеканала "Кешет":
"Ликуд" – 33
"Кахоль Лаван" – 34
Объединенный арабский список – 11
"Ямина" – 8
НДИ – 8
"Яадут а Тора" – 8
ШАС – 8
"Авода-Гешер" – 5
"Демократический лагерь" – 5
По результатам exit poll, опубликованного каналом "Решет":
"Кахоль Лаван" – 33 мандата
"Ликуд" – 31
Объединенный арабский список – 13
ШАС – 9
НДИ – 8
"Яадут а-Тора" – 8
"Ямина" – 6
"Авода-Гешер" – 6
"Демократический лагерь" – 6 мандатов.
Ни в одном exit poll партия "Оцма Иегудит" не преодолевает электоральный барьер.