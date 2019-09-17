Завершились выборы в Кнессет 22-го созыва, коалиции нет

В 22:00 в Израиле закрылись избирательные участки и завершилось голосование в Кнессет 22-го созыва.

В настоящий момент, избирательные комиссии начинают подсчет голосов. Результаты будут постоянно обновляться на сайте ЦИК.

Exit polls

Сразу после закрытия избирательных участков были опубликованы результаты exit polls, проведенных тремя главными телеканалами Израиля. Их результаты свидетельствуют о том, что ни у право-религиозного, ни у левоцентристского блока нет 61 мандата.

Согласно exit poll, опубликованному телеканалом "Кан 11", ни один блок не набирает 61 мандата.

"Ликуд" – 32

"Кахоль Лаван" – 32

Объединенный арабский список – 12

НДИ – 10

"Ямина" – 7

"Яадут а-Тора" – 8

ШАС – 9

"Авода-Гешер" – 5

"Демократический лагерь" – 5

Таким образом, правый блок без НДИ набирает 56 мандатов, левоцентристский блок, включая Объединенный арабский список – 54.

Прогноз телеканала "Кешет":

"Ликуд" – 33

"Кахоль Лаван" – 34

Объединенный арабский список – 11

"Ямина" – 8

НДИ – 8

"Яадут а Тора" – 8

ШАС – 8

"Авода-Гешер" – 5

"Демократический лагерь" – 5

По этим данным, правый блок имеет 57 мандатов, а левоцентристский – 55. Судьба коалиции и в этом случае остается в руках партии "Наш дом Израиль".

По результатам exit poll, опубликованного каналом "Решет":

"Кахоль Лаван" – 33 мандата

"Ликуд" – 31

Объединенный арабский список – 13

ШАС – 9

НДИ – 8

"Яадут а-Тора" – 8

"Ямина" – 6

"Авода-Гешер" – 6

"Демократический лагерь" – 6 мандатов.

То есть право-религиозный блок – 54 мандата, лево-центристский даже с арабским списком – 58 мандатов.

Ни в одном exit poll партия "Оцма Иегудит" не преодолевает электоральный барьер.

Exit poll NEWSru.co.il

Вечером редакция NEWSru.co.il проводила опрос, в ходе которого выяснялось, как проголосовали наши читатели на этих выборах. В опросе, который проводился с 20:00 до 22:00, принял участие 4.791 респондент. Опрос предназначался только для граждан Израиля.

ИТОГИ ОПРОСА

0,3% опрошенных сообщили, что проголосовали "белым" или испорченным бюллетенем. 1,2% участников опроса не голосовали, хотя находятся в Израиле (подчеркиваем, что это не свидетельствует о высокой явке на "русской улице"; не голосовавшие, как правило, не участвовали в данном опросе). 0,1% респондентов заявили, что не голосовали, так как не знали, где и как это сделать. 1,3% не голосовали, так как находятся за пределами Израиля. 0,6% сказали, что не голосовали, так как не имеют права голоса на выборах в Израиле (это репатриировавшиеся в последние месяцы и некоторые другие категории). 1,3% не голосовали по другой причине или выбрали "другой ответ".

Таким образом, среди участников опроса примерно 95% отдали свои голоса той или иной партии. Результаты, публикуемые ниже, показывают, как распределились голоса читателей NEWSru.co.il с учетом пятипроцентной "потери" голосов.

НДИ – 45,1% (на выборах в апреле 31,0%)

"Ликуд" – 28,8% (26,6%)

"Кахоль Лаван" – 16,1% (20,6%)

"Ямина" – 4,7%

"Оцма Йегудит" – 1,5%

"Демократический лагерь" – 1,4%

Прочие партии и блоки получили менее чем по 1% голосов наших читателей.

Наша редакция постоянно следила за ходом голосования, чтобы не допустить попыток "накрутки" в пользу той или иной партии. Показатели фиксировались после каждой тысячи проголосовавших. Попыток повлиять на результаты недопустимыми методами не зафиксировано.

Учитывая статистику миграции и движения населения среди репатриантов, по оценке главного ученого министерства алии и интеграции профессора Зеэва Ханина, на сегодняшний день русскоязычные избиратели определяют около 16 мандатов (из 120), при уровне голосования равном среднему по Израилю. Эта оценка подтвердилась числом мандатов НДИ по итогам выборов в Кнессет 21-го созыва.

Если исходить из этой оценки и данных нашего виртуального exit poll, то можно предположить, что партия "Наш дом Израиль" получает около 7 мандатов только за счет голосов русскоязычных избирателей, "Ликуд" – 4-5, "Кахоль Лаван" – 2-3, "Ямина" – менее 1 мандата.

Результаты нашего виртуального exit poll в день выборов показывают: за последнюю неделю перед голосованием заметно снизился рейтинг НДИ среди наших читателей, при этом заметно вырос рейтинг "Кахоль Лаван" и несколько вырос рейтинг "Ликуда".

Публикация итогов выборов

В среду, 18 сентября, будут опубликованы итоги голосования на обычных избирательных участках, что составляет примерно 95% от общего числа голосов. Еще 5% – это так называемые особые голоса, поданные в двойных конвертах. Это и голоса дипломатов и официальных лиц, находящихся за рубежом (там голосование уже закончилось), и голоса военнослужащих, голоса поданные в специально адаптированных для людей с особыми потребностями избирательных участках. Полные результаты голосования будут опубликованы во второй половине четверга, 19 сентября.

Окончательное число избирателей, принявших участие в голосовании, будет опубликовано позднее. По состоянию на 20:00, в голосовании приняли участие 63,7% избирателей. Напомним, что в выборах в Кнессет 21-го созыва приняли участие 68.46% избирателей.

На протяжение всего дня публиковалась информация о попытках нарушения законов о выборах. Как сообщалось ранее, полиция задержала более 20 человек по подозрению в причастности к правонарушениям. Из пресс-службы полиции передали, что к настоящему моменту, открыты 69 уголовных дел по подозрению в запрещенной агитации, фальсификации, насильственных действиях, нарушении общественного порядка и иных преступлениях.