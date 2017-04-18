Полковник запаса Пинхас Зуарец будет похоронен 18 апреля в Биньямине

Глава местного совета Биньямина-Гиват Ада Пинхас (Пинки) Зуарец будет похоронен во вторник 18 апреля. Церемония похорон состоится в 18:00 на кладбище в Биньямине

Пинхас Зуарец умер от остановки сердца во время туристической поездки во Вьетнам.

Пинхас Зуарец занимал ряд командных должностей в ЦАХАЛе. В 1994-1996 гг. он был командиром 101-го батальона бригады "Цанханим", участвовал в боях в Ливане. В 2000-2002 гг. командовал бригадой "Шуалей Маром", в 2002-2004 гг. командовал бригадой "А-Гефен".

В июле 2004 года в результате подрыва взрывного устройства в районе поселения Мораг в Гуш Катифе (сектор Газы) Пинхас Зуарец был тяжело ранен, потерял ногу. После ранения продолжил службу в ЦАХАЛе. Уволился в запас в 2010 году.