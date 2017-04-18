Эрель Маргалит объявил о намерении баллотироваться на пост лидера "Аводы"

Во вторник, 18 апреля, депутат Кнессета Эрель Нахум Маргалит официально объявил о своем намерении бороться за пост главы партии "Авода" на ближайших праймериз.

Предвыборный ролик Маргалит называется "Левые возвращаются". В нем политик напоминает, что слово "левые" не является ругательством и именно левые основали государство Израиль.

Маргалит выразил надежду, что члены "Аводы" его поддержат и позволят ему возглавить "левый лагерь".

Праймериз в партии "Авода" состоятся 3 июля. О своем намерении бороться за пост главы партии сообщили: ее нынешний лидер Ицхак Герцог, депутаты Кнессета Амир Перец и Омер Бар-Лев, бывший министр Ави Габай и адвокат Эльдад Янив.