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В Израиле

Эрель Маргалит объявил о намерении баллотироваться на пост лидера "Аводы"

время публикации: 20:25 | последнее обновление: 20:25 блог версия для печати

Во вторник, 18 апреля, депутат Кнессета Эрель Нахум Маргалит официально объявил о своем намерении бороться за пост главы партии "Авода" на ближайших праймериз.

Предвыборный ролик Маргалит называется "Левые возвращаются". В нем политик напоминает, что слово "левые" не является ругательством и именно левые основали государство Израиль.

Маргалит выразил надежду, что члены "Аводы" его поддержат и позволят ему возглавить "левый лагерь".

Праймериз в партии "Авода" состоятся 3 июля. О своем намерении бороться за пост главы партии сообщили: ее нынешний лидер Ицхак Герцог, депутаты Кнессета Амир Перец и Омер Бар-Лев, бывший министр Ави Габай и адвокат Эльдад Янив.

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