Адвокаты Баргути требуют пустить их к заключенному

Адвокаты бывшего лидера террористической группировки "Танзим" Маруана Баргути, инициировавшего массовую голодовку заключенных в израильских тюрьмах, обратились в прокуратуру с требованием разрешить им свидание с их клиентом. Если требование адвокатов террориста не будет удовлетворено, они угрожают обратиться в БАГАЦ.

Обращение адвокатов в прокуратуру связано с тем, что их не пустили к Баргути в рамках ограничений, наложенных на террориста в связи с объявлением голодовки и публикацией статьи в американской газете The New York Times. Статья вышла 16 апреля под заголовком "Почему мы объявили голодовку в израильских тюрьмах". Текст статьи, по всей видимости, журналистам передала жена Баргути.

В статье террориста утверждается, что с юных лет его подвергали арестам и пыткам, что почти 40% мужского населения Палестинской автономии прошли через израильские тюрьмы, он обвиняет Израиль в намерении "похоронить законные стремления целой нации" и т.п.

После публикации статьи было объявлено, что Баргути переведен или в самом скором времени будет переведен из тюрьмы "Адарим" в изолятор тюрьмы "Кишон". В Управлении тюрем (ШАБАС) не подтверждают, однако и не опровергают эти сведения. "Баргути – это лишь один из тысяч заключенных, находящихся в израильских тюрьмах", – заявляют в ШАБАСе.





