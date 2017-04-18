18 апреля 2017 г.
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В Израиле

Адвокаты Баргути требуют пустить их к заключенному

время публикации: 14:38 | последнее обновление: 14:38 блог версия для печати фото
Адвокаты Баргути требуют пустить их к заключенному

Адвокаты бывшего лидера террористической группировки "Танзим" Маруана Баргути, инициировавшего массовую голодовку заключенных в израильских тюрьмах, обратились в прокуратуру с требованием разрешить им свидание с их клиентом. Если требование адвокатов террориста не будет удовлетворено, они угрожают обратиться в БАГАЦ.

Обращение адвокатов в прокуратуру связано с тем, что их не пустили к Баргути в рамках ограничений, наложенных на террориста в связи с объявлением голодовки и публикацией статьи в американской газете The New York Times. Статья вышла 16 апреля под заголовком "Почему мы объявили голодовку в израильских тюрьмах". Текст статьи, по всей видимости, журналистам передала жена Баргути.

В статье террориста утверждается, что с юных лет его подвергали арестам и пыткам, что почти 40% мужского населения Палестинской автономии прошли через израильские тюрьмы, он обвиняет Израиль в намерении "похоронить законные стремления целой нации" и т.п.

После публикации статьи было объявлено, что Баргути переведен или в самом скором времени будет переведен из тюрьмы "Адарим" в изолятор тюрьмы "Кишон". В Управлении тюрем (ШАБАС) не подтверждают, однако и не опровергают эти сведения. "Баргути – это лишь один из тысяч заключенных, находящихся в израильских тюрьмах", – заявляют в ШАБАСе.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 апреля 2017 г.
Массовая голодовка террористов в израильских тюрьмах. Подробности
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 апреля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 апреля 2017 г.
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ХАМАС присоединится к голодовке заключенных
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