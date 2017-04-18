На озере Кинерет обнаружено еще одно мужское тело

На озере Кинерет, где седьмой день продолжаются поиски Итамара Оханы, обнаружено тело мужчины.

Пресс-служба полиции Северного округа уточняет, что состояние тела не позволяет завершить процедуру идентификации на месте. Оно будет доставлено на базу морской полиции в Дгании для продолжения работы судмедэкспертов.

11 апреля во время отдыха на озере Кинерет при похожих обстоятельствах пропали без вести Лиор Каради, Нахман Итах и Итамар Охана. Несмотря на ветреную погоду и предупреждения спасателей все трое плавали на надувных матрасах.

16 апреля с помощью гидролокатора, установленного на катере ВМС, удалось найти тела Лиора Каради и Нахмана Итаха.