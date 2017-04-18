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В Израиле

В Хайфе осквернена православная церковь Ильи-пророка

время публикации: 10:38 | последнее обновление: 11:16 блог версия для печати фото
В Хайфе осквернена православная церковь Ильи-пророка
В Хайфе осквернена православная церковь Ильи-пророка
В Хайфе осквернена православная церковь Ильи-пророка
ВСЕ ФОТО

В Хайфе неизвестными осквернена церковь православного монастыря Святого Ильи-пророка. На ее стенах черной и серебристой краской изображены перевернутые кресты, а также "число Зверя" – 666.

Настоятель монастыря отец Мирослав рассказал порталу HaifaRu.co.il, что в прошлый раз храм подвергался осквернению в 2002 году. По его словам, речь идет о самом низменном варварстве.

Представитель православной церкви отметил, что отношения с соседями всегда были хорошими. По их просьбе монастырь не стали окружать каменной стеной, ограничившись железной оградой.

Согласно публикации, в осквернении церкви подозреваются сатанисты, облюбовавшие расположенную неподалеку заброшенную синагогу. 18 апреля в монастырь были приглашены представители полиции и российской дипломатической миссии.

Церковь Ильи-пророка была возведена на горе Кармель, на участке, приобретенном Русской духовной миссией в начале XX века. Разрешение на ее строительство власти Османской империи согласились дать только в 1913 году – в честь 300-летия дома Романовых.

Освятил церковь патриарх Иерусалимский Дамиан, однако после революции в России паломников стало значительно меньше, и богослужения в церкви проводились редко. После провозглашения государства Израиль она была передана Московскому патриархату.

В 2002 году церковь Ильи-пророка в первый раз стала жертвой вандалов, написавших на ее стенах "здесь был сатана" и изрисовавшими образ Ильи-пророка непотребными рисунками. Надписи были сделаны как на английском языке, так и на иврите.

Нападениям подвергались и другие храмы в Израиле. Так, в 2006 году православная церковь была разгромлена в Мигдаль Эмеке, а в 2012 году вандалы осквернили иерусалимский монастырь Креста, где похоронен великий поэт Шота Руставели.

В 2012 году был осквернен монастырь молчальников в Латруне, вандалы попытались поджечь входную дверь и исписали стены здания антихристианскими граффити.

В 2013-2016 годах неоднократно подвергался осквернению расположенный на иерусалимской горе Сион Храм Успения Пресвятой Богородицы. Церковь поджигали, на ее стенах появлялись оскорбительные для христиан надписи.



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