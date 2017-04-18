Жительница Ицхара признана виновной в подстрекательстве к насилию

Во вторник, 18 апреля, мировой суд Петах-Тиквы признал жительницу Ицхара Элираз Пейн виновной в нескольких случаях подстрекательства к насилию в социальных сетях. Молодая женщина обвиняется в подстрекательстве против солдат ЦАХАЛа, а также против израильских и палестинских арабов.

Элираз Пейн была впервые допрошена полицией в мае 2014 года после того, как в закрытой онлайн-группе, в которую входили только жители Ицхара, она написала, что считает допустимыми физические нападения на солдат ЦАХАЛа. Эта дискуссия возникла после того, как группа экстремистов напала на укрепление ЦАХАЛа в поселке. На момент начала расследования ей было 22 года.

Уже после того, как ей заинтересовались следственные органы, Пейн в своем блоге в Facebook приветствовала похитителей и убийц арабского мальчика Мухаммада Абу-Хдейры, затем похвалила вандалов, совершивших поджог церкви Умножения хлебов и рыб, а также выразила солидарность с поджигателями, по вине которых в деревне Дума погибли члены семьи Дауабше.