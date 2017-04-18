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В Израиле

Жительница Ицхара признана виновной в подстрекательстве к насилию

время публикации: 15:55 | последнее обновление: 15:58 блог версия для печати фото
Жительница Ицхара признана виновной в подстрекательстве к насилию

Во вторник, 18 апреля, мировой суд Петах-Тиквы признал жительницу Ицхара Элираз Пейн виновной в нескольких случаях подстрекательства к насилию в социальных сетях. Молодая женщина обвиняется в подстрекательстве против солдат ЦАХАЛа, а также против израильских и палестинских арабов.

Элираз Пейн была впервые допрошена полицией в мае 2014 года после того, как в закрытой онлайн-группе, в которую входили только жители Ицхара, она написала, что считает допустимыми физические нападения на солдат ЦАХАЛа. Эта дискуссия возникла после того, как группа экстремистов напала на укрепление ЦАХАЛа в поселке. На момент начала расследования ей было 22 года.

Уже после того, как ей заинтересовались следственные органы, Пейн в своем блоге в Facebook приветствовала похитителей и убийц арабского мальчика Мухаммада Абу-Хдейры, затем похвалила вандалов, совершивших поджог церкви Умножения хлебов и рыб, а также выразила солидарность с поджигателями, по вине которых в деревне Дума погибли члены семьи Дауабше.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 мая 2014 г.
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СМИ: жительница Ицхара задержана за подстрекательство к убийству солдат







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