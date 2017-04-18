В районе Хеврона завершается строительство разделительного забора

Министерство обороны совместно с ЦАХАЛом завершает в эти месяцы строительство разделительного заграждения в южной части Хевронского нагорья, между поселениями Таркумия и Мейтар. Данное заграждение, по мнению министерства обороны, "станет эффективным ответом на любые незаконные попытки проникновения на израильскую территорию".

До настоящего момента в рамках проекта, который планируется завершить к ближайшему лету, были построены около 30 километров заграждения из запланированных 42 километров. Новое заградительное сооружение представляет собой стену, на которой будут установлены системы оповещения, и заменит забор безопасности, построенный в этом районе ранее.