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В Израиле

В районе Хеврона завершается строительство разделительного забора

время публикации: 14:46 | последнее обновление: 15:07 блог версия для печати фото
В районе Хеврона завершается строительство разделительного забора
В районе Хеврона завершается строительство разделительного забора
В районе Хеврона завершается строительство разделительного забора
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Министерство обороны совместно с ЦАХАЛом завершает в эти месяцы строительство разделительного заграждения в южной части Хевронского нагорья, между поселениями Таркумия и Мейтар. Данное заграждение, по мнению министерства обороны, "станет эффективным ответом на любые незаконные попытки проникновения на израильскую территорию".

До настоящего момента в рамках проекта, который планируется завершить к ближайшему лету, были построены около 30 километров заграждения из запланированных 42 километров. Новое заградительное сооружение представляет собой стену, на которой будут установлены системы оповещения, и заменит забор безопасности, построенный в этом районе ранее.

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Вторник, 18 апреля 2017 г.
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