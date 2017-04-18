Семья Адара Голдина требует лишить льгот заключенных террористов ХАМАСа

Леа и Симха Голдины, родители погибшего в ходе операции "Нерушимая скала" офицера ЦАХАЛа Адара Голдина, тело которого ХАМАС до сих пор не выдал Израилю, потребовали от правительства лишить льгот заключенных в израильских тюрьмах террористов ХАМАСа.

Требование Голдиных было выдвинуто в связи с распоряжением министра внутренней безопасности Гилада Эрдана о лишении льгот заключенных, объявивших голодовку.

По мнению родителей Адара Голдина, ужесточение условий содержания террористов в израильских тюрьмах может вынудить руководство ХАМАСа пойти на переговоры и вернуть домой тела Адара и Орона Шауля, также погибшего в Газе в ходе "Нерушимой скалы".



