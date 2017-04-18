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В Израиле

"Гистадрут" угрожает 25 апреля начать всеобщую забастовку

время публикации: 15:14 | последнее обновление: 15:26 блог версия для печати фото
"Гистадрут" угрожает 25 апреля начать всеобщую забастовку

Председатель Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут") Ави Нисанкорен предупредил, что в следующий вторник, 25 апреля, может начаться всеобщая забастовка в общественном секторе.

Профсоюзы угрожают парализовать страну в том случае, если не будет найдено приемлемое решение для работников общественного вещания.

Ави Нисанкорен потребовал найти приемлемое решение для работников общественного вещания и прекратить "болезненную игру, которая ведется за спинами работников".

Отметим, что состояние трудового конфликта в общественном секторе было объявлено еще 3 апреля.



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