"Гистадрут" угрожает 25 апреля начать всеобщую забастовку

Председатель Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут") Ави Нисанкорен предупредил, что в следующий вторник, 25 апреля, может начаться всеобщая забастовка в общественном секторе.

Профсоюзы угрожают парализовать страну в том случае, если не будет найдено приемлемое решение для работников общественного вещания.

Ави Нисанкорен потребовал найти приемлемое решение для работников общественного вещания и прекратить "болезненную игру, которая ведется за спинами работников".

Отметим, что состояние трудового конфликта в общественном секторе было объявлено еще 3 апреля.





