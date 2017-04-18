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В Израиле

Названы имена юношей, чьи тела были обнаружены на Кинерете

время публикации: 01:43 | последнее обновление: 01:47 блог версия для печати фото
Названы имена юношей, чьи тела были обнаружены на Кинерете

Завершена процедура идентификации тел юношей, обнаруженных спасателями на озере Кинерет. Согласно сообщению полиции, это 21-летний Нахман Итах из Бейтар-Илита и 17-летний Лиор Каради из Нетании.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 17 апреля на Кинерете были обнаружены тела двух из трех молодых людей, пропавших во время отдыха шесть дней назад.

Пресс-служба Северного округа полиции сообщила, что тела удалось обнаружить с помощью гидролокатора, установленного на катере ВМС. Гидролокатор обнаружил на дне озера, недалеко от того места, где пропали молодые люди, некий объект. Спустившиеся под воду водолазы подтвердили, что найдены тела двоих пропавших без вести.

Лиор Каради, Нахман Итах и Итамар Охана пропали без вести 11 апреля во время отдыха на озере Кинерет. Несмотря на ветреную погоду и предупреждения спасателей все трое плавали на надувных матрасах.

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