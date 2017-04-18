18 апреля 2017 г.
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В Израиле

Опознано тело Итамара Оханы. Поисковая операция на озере Кинерет прекращена

время публикации: 18:46 | последнее обновление: 18:46 блог версия для печати фото
Опознано тело Итамара Оханы. Поисковая операция на озере Кинерет прекращена

Закончилась процедура идентификации тела мужчины, обнаруженного на озере Кинерет на седьмой день поисковой операции.

Пресс-служба полиции сообщила, что родственники Итамара Оханы опознали его тело. Таким образом, обнаружены тела всех трех мужчин, пропавших во время отдыха на озере Кинерет. Поисковая операция прекращена.

11 апреля во время отдыха на озере Кинерет при похожих обстоятельствах пропали без вести Лиор Каради, Нахман Итах и Итамар Охана. Несмотря на ветреную погоду и предупреждения спасателей все трое плавали на надувных матрасах.

16 апреля с помощью гидролокатора, установленного на катере ВМС, удалось найти тела Лиора Каради и Нахмана Итаха.

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