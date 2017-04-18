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В Израиле

Либерман о голодовке террористов: следует перенять тактику Маргарет Тэтчер

время публикации: 18:23 | последнее обновление: 18:49 блог версия для печати фото
Либерман о голодовке террористов: следует перенять тактику Маргарет Тэтчер

Министр обороны Авигдор Либерман в своем Facebook прокомментировал массовую голодовку террористов в израильских тюрьмах.

"По поводу голодовки, объявленной террористами, сидящими в израильских тюрьмах, я предлагаю взять на вооружение подход Маргарет Тэтчер. Кроме того, я надеюсь в самом ближайшем времени увидеть, как депутаты Кнессета от арабского Объединенного списка вместе с шейхом Раедом Салахом присоединяются к этой голодовке и держат ее непрерывно, не отвлекаясь на ночные походы к холодильнику".

Пресс-служба министерства обороны, в свою очередь, напоминает, что в 1981 году в британской тюрьме умерли 10 членов Ирладской республиканской армии в результате объявленной ими голодовки. Глава британского правительства той поры Маргарет Тэтчер так и не пошла на уступки голодающим.



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