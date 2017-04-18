Задержаны арабские подростки, бросившие "коктейль Молотова" в джип МАГАВ

На Туннельном шоссе, в районе Иерусалима, в джип пограничной полиции была брошена бутылка с зажигательной смесью. Бутылка, упав на дорогу перед джипом, не разбилась и "коктейль Молотова" не воспламенился.

Пресс-служба полиции сообщает, что после попытки поджога автомобиля пограничники остановились и начали поиск атаковавших их. Недалеко от места происшествия были задержаны двое палестинских подростков. В сумке одного из задержанных были обнаружены еще несколько бутылок с "коктейлем Молотова" и зажигалки.

В ходе беседы выяснилось, что несовершеннолетние после занятий в школе пошли на заправочную станцию, где наполнили бутылки легковоспламеняющейся смесью, после чего отправились к шоссе.