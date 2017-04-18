18 апреля 2017 г.
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Прогноз погоды на 18 апреля: повышение температуры, солнечно

время публикации: 05:28 | последнее обновление: 05:28 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 18 апреля: повышение температуры, солнечно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 18 апреля, температура будет немного выше, чем вчера. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 15-23 градусов, в Тель-Авиве – 14-23, в Хайфе – 13-21, в Эйлате – 20-33. В Беэр-Шеве – 13-29, в Мицпе-Рамоне – 13-25, на побережье Мертвого моря – 21-31, в Ашкелоне – 16-23, в Ариэле – 13-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-28, на Голанских высотах – 11-24.

Температура воды в Средиземном море – 20 градусов, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 20 км/ч).

В среду-четверг – без существенных изменений. В пятницу ожидается значительное повышение температуры, шарав.

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Вторник, 18 апреля 2017 г.
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