Массовая голодовка террористов в израильских тюрьмах. Подробности

Израильские СМИ сообщают, что бывший лидер террористической группировки "Танзим" Маруан Баргути, инициировавший массовую голодовку заключенных в израильских тюрьмах, переведен или в самом скором времени будет переведен из тюрьмы "Адарим" в изолятор тюрьмы "Кишон". По сведениям палестинского агентства Maan, были переведены в другие тюрьмы и помещены в одиночные камеры и другие инициаторы голодовки, находившиеся в тюрьмах "Адарим" и "Рамон".

В Управлении тюрем (ШАБАС) не подтверждают, однако и не опровергают эти сведения. "Баргути – это лишь один из тысяч заключенных, находящихся в израильских тюрьмах", – заявляют в ШАБАСе.

Поводом для судебного решения о переводе Баргути в изолятор тюрьмы "Кишон" стала публикация им статьи в американской газете The New York Times, которая вышла 16 апреля под заголовком "Почему мы объявили голодовку в израильских тюрьмах". Текст статьи, по всей видимости, журналистам передала жена Баргути.

В этой статье Баргути ничего не пишет о том, что заключенные израильских тюрем, осужденные за терроризм, требуют облегчения условий содержания – прежде всего, более частых свиданий с женами, возможности получения заочного высшего образования, улучшения рациона питания и т.д. В его статье утверждается, что с юных лет его подвергали арестам и пыткам, что почти 40% мужского населения Палестинской автономии прошли через израильские тюрьмы, он обвиняет Израиль в намерении "похоронить законные стремления целой нации" и т.п. Большая часть текста статьи Баргути, опубликованной в The New York Times, является повтором того, что от его имени публиковалось раньше.

Реакция Израиля на публикацию статьи Баргути в The New York Times

МИД Израиля, комментируя публикацию статьи Маруна Баргути в The New York Times, подчеркнул, что так называемые палестинские заключенные не являются политическими заключенными, так как были осуждены за убийства и терроризм. Они были признаны виновными в этих преступлениях юридической системой Израиля в полном соответствии с международным правом, сказано в комментарии израильского внешнеполитического ведомства.

Замминистра в министерстве главы правительства, депутат Кнессета от партии "Кулану" Майкл Орен, который в недавнем прошлом занимал пост посла Израиля в США, заявил, что редакция The New York Times опозорила себя публикацией клеветнического материала, написанного "осужденным убийцей Баргути".

Лидер израильской партии "Еш Атид" Яир Лапид также подверг резкой критике издание The New York Times в связи с публикацией статьи Баргути. В ответной статье, опубликованной израильским англоязычным изданием Times of Israel, сказано: "Маруан Баргути – убийца самой высшей категории. Он обвинен в пяти убийствах мирных граждан, принимал участие в планировании десятков терактов, разрушил жизни людей. Об этих фактах из биографии Баргути издание New York Times забыло рассказать читателям. Поражает строка под подписью Баргути: "Маруан Баргути – палестинский лидер и член парламента". Каждый, кто это читает, не будучи знаком с фактами, решит, что Баргути – борец за свободу, наказанный за свои убеждения. Нет ничего более далекого от истины. Зато в статье ничего не сказано о том, что Баргути – убийца, отбывающий срок за пять убийств, осужденный гражданским, а не военным судом. Но зачем читателям NY Times знать, за что Баргути сидит в тюрьме?"

Массовая голодовка террористов в израильских тюрьмах. Факты

17 апреля сотни заключенных израильских тюрем, большинство из которых являются бывшими боевиками и активистами ФАТХ, а также бывшие боевики ХАМАС и других террористических организаций, объявили голодовку. По оценке Управления тюрем Израиля (ШАБАС), в голодовке принимают участие около 1200 заключенных. Баргути писал, что в голодовке будут участвовать около тысячи человек. Maan сообщает о более 1600 участников бессрочной голодовки.

Голодовка не является "сухой". Ее участники, как отмечают израильские СМИ, пьют не только воду, но и другие, прежде всего молочные, питательные жидкости.

16-17 апреля во многих городах ПА прошли демонстрации солидарности с участниками массовой голодовки, участники которых требовали от властей Израиля освобождения всех "политических" заключенных. По оценке "Палестинского информационного центра", принадлежащего ХАМАС, в этих акциях участвовали десятки тысяч людей.

Под лозунгом "Мы все заключенные" в израильском арабском городе Умм эль-Фахм был разбит палаточный городок в поддержку голодающих.

Маруан Баргути призвал не только к массовой голодовке в тюрьмах, но и к скорейшему проведению парламентских и президентских выборов в Палестинской автономии. Накануне исполнилось 15 лет со дня его ареста, после которого он был приговорен к пожизненному заключению. Очевидно, массовой головкой Баргути стремится привлечь дополнительное внимание к себе, как к кандидату в "президенты Палестины".

К голодовке, инициированной одним из лидеров ФАТХ, присоединился комитет заключенных ХАМАСа. Об участии в акции заявили заключенные тюрем "Рамон", "Нафха" и "Адарим".

Управление тюрем Израиля сообщило, что в отношении участников голодовки будут применяться дисциплинарные меры. Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан заявил, что администрация не намерена вступать в переговоры с террористами.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) обратился к международной общественности с требованием оказать давление на Израиль и "спасти жизни палестинских заключенных", участвующих в голодовке в знак протеста против ухудшения условий содержания в израильских тюрьмах. Информационное агентство Safa пишет, что Махмуд Аббас обвинил Израиль в нарушении международных конвенций, в частности, четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения в военное время. Аббас заявил, что Израиль отказывается выполнять "справедливые требования заключенных".

Маруан Баргути. Биографическая справка

Маруан Баргути (Маруан Хасиб Хусейн аль-Баргути) родился в 1959 году в Кафр Кубре.

В начале 80-х стал одним основателей молодежной экстремистской организации "Шабиба" (лидером этой группировки был Мухаммад Дахлан), возглавлял подразделение "Шабибы" в Исламском университете Бир Зейт (Рамалла).

В середине 80-х был арестован и осужден за террористическую деятельность на 6 лет тюремного заключения, в 1987-м был депортирован в Иорданию. В августе 1989-го года вступил в партию ФАТХ, возглавляемую Ясиром Арафатом, служил "координатором" между ячейками партии в Палестинской автономии и за рубежом, вошел в состав ЦК Организации Освобождения Палестины в качестве "независимого участника".

В апреле 1994 года, получив разрешение властей Израиля, вернулся в ПА – возглавил ЦК партии ФАТХ на Западном берегу. Целесообразность этой должности неоднократно обсуждалась на заседаниях руководства партии ФАТХ, затем последовал скандал в мае 1997-го, когда были выявлены серьезные финансовые нарушения в деятельности М.Баргути. В 2000-м (накануне "интифады Аль-Аксы") Баргути лишился поста "генерального секретаря" ФАТХа на Западном берегу, однако по-прежнему продолжал именовать себя "генсеком ФАТХа".

К началу "интифады Аль-Аксы" (осень 2000 года) Маруан Баргути сохранил за собой, фактически, единственный пост – главы военизированной террористической группировки "Танзим", ассоциированной с партией ФАТХ. Штаб-квартира "Танзима" располагалась в Рамалле. Боевики данной организации несут ответственность за десятки терактов против граждан Израиля.

4 августа 2001 года израильские военные предприняли попытку ликвидации Маруана Баргути, военный вертолет выпустил ракету по колонне автомобилей, в одном из которых находился Баргути. Он не пострадал – ракеты поразили другую машину, в которой находился один из руководителей личной охраны Арафата. После этого инцидента М.Баргути неоднократно выступал с резкой критикой израильской "тактики политических убийств" – причем трибуну ему предоставляло даже такое уважаемое и влиятельное издание как The Washington Post.

15 апреля 2002 года израильские спецслужбы провели в Рамалле операцию, в ходе которой Маруан Баргути был задержан. Многие арабские и международные правозащитные организации неоднократно выступали с требованиями об освобождении Баргути, заявляя, что он содержится в тюрьме "по политическим мотивам".

20 мая 2004 года лидер террористов был признан виновным в убийстве 5 израильтян и личной причастности к организации 4 терактов (первоначально он обвинялся в убийстве 37 человек). Приговорен к 5 пожизненным заключениям и 40 годам тюрьмы дополнительно. В январе 2005 года, накануне "президентских выборов" в ПА, был переведен из одиночки в общую камеру.

Находясь в тюрьме, Баргути не прекращал политическую деятельность. Он баллотировался в "президенты Палестины", и снял свою кандидатуру лишь после того, как Аббас пообещал сделать все возможное для его освобождения. В июне 2007 года Маруан Баргути резко осудил военный переворот, осуществленный движением ХАМАС в секторе Газы.

Согласно многочисленным опросам, проводившимся на Западном берегу, "если бы выборы президента Палестины проводились сейчас", Маруан Баргути был бы в числе самых популярных кандидатов.

Действующий "президент Палестины" Махмуд Аббас неоднократно требовал освобождения Маруана Баргути, не скрывая, что видит в Баргути своего преемника.

Идею освобождения Баргути для "укрепления авторитета" Аббаса поддерживали в Белом доме (как администрация Обамы, так и администрация Буша-младшего). За его освобождение выступали и некоторые израильские политики, в том числе бывший президент Израиля Шимон Перес. ХАМАС требовал включить Баргути в "список Шалита", однако правительство Нетаниягу отказалось освобождать из тюрьмы лидера "Танзима".