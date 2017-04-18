Полиция задержала 28 ультраортодоксов, подозреваемых в шантаже высокопоставленных чиновников

В ночь на вторник, 18 апреля, полиция задержала не менее 28 подозреваемых в шантаже и угрозах в отношении высокопоставленных чиновников и руководителей крупных частных и государственных компаний, сообщила пресс-служба полиции.

Сообщается, что задержанные подозреваются в том, что пытались вынудить рекламодателей публиковать объявления в ультраортодоксальном издании "А-Пелес". В ходе операции по задержанию подозреваемых был произведен обыск в редакции газеты и задержаны высокопоставленные работники издания.

Тайное расследование продолжалось не менее полугода, и лишь после того, как в распоряжении полиции оказалось достаточно улик, подозреваемых задержали.

18 апреля задержанные предстанут перед мировым судом в Ришон ле-Ционе, и полиция попросит продлить срок содержания задержанных под стражей. Второй канал ИТВ отмечает, что задержанные принадлежат к так называемому "Иерусалимскому крылу" ультраортодоксов, которое возглавляет протесты "харедим" против задержания дезертиров.