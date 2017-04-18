Штаб по борьбе с террором принял решение не открывать переход "Таба" на границе с Египтом

Во вторник, 18 апреля, в Штабе по борьбе с террором состоялось заседание, посвященное ситуации на Синайском полуострове и работе пограничного перехода "Таба".

Штаб принял решение не открывать пограничный переход для прохода граждан Израиля на территорию Египта из-за высокой вероятности терактов на Синайском полуострове.

Пограничный переход "Таба" был закрыт для израильтян накануне праздника Песах. Этому решению предшествовало предупреждение Штаба по борьбе с террором об угрозе терактов на Синае. Израильтянам, находящемся на Синайском полуострове было рекомендовано немедленно покинуть опасную зону, а тем, кто планировал поездку на праздники, было рекомендовано отказаться от своих планов.