Легендарный футболист Ури Мальмильян зажжет факел на День независимости

Легендарный футболист иерусалимского "Бейтара" Ури Мальмильян станет участником церемонии зажжения факелов в День независимости Израиля. Она традиционно проходит на горе Герцля в Иерусалиме.

В 2017 году отмечается пятидесятилетие объединения Иерусалима, и торжества будут проходить под девизом "Иерусалим – вечная столица государства Израиль и еврейского народа". Ури обоснованно считается одним из символов израильской столицы.

Мальмильян, которому 59 лет, родился в иерусалимской Мамиле, считавшейся районом бедноты. В 16 лет он впервые вышел на поле в составе "Бейтара". Ведомая игроком с восьмым номером на футболке, команда впервые завоевала кубок Израиля и впервые выиграла чемпионат.