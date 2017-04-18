Нетаниягу выступит на заседании комиссии по государственному контролю

В среду, 19 апреля, комиссия Кнессета по государственному контролю соберется на специальное заседание, на котором будет обсуждаться отчет государственного контролера о деятельности кабинета и ЦАХАЛа в период операции "Нерушимая скала".

В заседании примет участие премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

О намерении созвать 19 апреля заседание комиссии было объявлено сразу после публикации отчета, однако сообщалось, что заседание собирается по инициативе премьер-министра. В свою очередь, пресс-служба партии "Еш Атид" распространила сообщение о том, что заседание созывается по инициативе главы комиссии депутата Карин Эльхарар.

"Мы не можем себе позволить, чтобы провалы, зафиксированные в отчете государственного контроля, повторились. Именно поэтому собирается комиссия и в обсуждении примет участие премьер-министр".